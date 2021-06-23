На Молдову идет жара: что рекомендуют спасатели

Спасатели напомнили об основных правилах пожарной безопасности, нахождении на воздухе в жаркое время дня, а также о запрете купания в неотведенных для этого местах.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. В ближайшие дни в Молдове ожидается жаркая погода. В связи с этим гражданам следует выполнять ряд рекомендаций - об этом в среду заявили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не жечь бытовой мусор и сухую растительность.

Особо внимательны должны быть те, кто планирует отправиться в места отдыха.

Граждан призывают не разжигать самостоятельно мангалы, костры для приготовления шашлыков и других блюд, а выбирать специально предназначенные для этого места.

"Во избежание трагедий у водоемов спасатели напомнили о запрете купания в неавторизированных и неизвестных местах. Также не следует купаться в нетрезвом состоянии, в ночное время и внимательно следить за детьми у рек и озер", - уточнили в ГИЧС.

В условиях жары специалисты призывают людей избегать длительного пребывания на солнце, особенно с 11.00 до 17.00, а также выбирать одежду светлых тонов, из натуральных тканей.

"Чтобы избежать опасных ситуаций с участием несовершеннолетних, сотрудники ГИЧС призывают людей присматривать за их занятиями и не допускать попадания на детей прямых солнечных лучей в часы высокой температуры воздуха", - добавили спасатели.

В случае возникновения связанных с риском ситуаций следует звонить в службу 112.

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