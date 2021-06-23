22:48 23 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD17.97
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Автобус

В пригородах Кишинева появится больше общественного транспорта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (260)
1 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35230598.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210623/35230599/kishinev-i-prigorody-obedinyat-esche-neskolko-avtobusov.html

Теперь жителям пригородов столицы станет легче добраться в город: на маршрутах появится порядка 60 единиц общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. В пригороды Кишинева вскоре начнут курсировать еще 58 автобусов. Об этом заявил примар столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook. 

Автобус
© Sputnik / Miroslav Rotari
Проблема с общественным транспортом в пригородах Кишинева: о чем заявил мэр

Как отметил Чебан, все автобусы с пробегом, и они будут распределены по населенным пунктам в составе муниципия.

"Коллеги из Управления транспорта завершили процедуру заключения контрактов. Речь идет о 18 автобусах, среди которых MAN и Volvo. Завершена процедура закупки еще 40 автобусов VDL с пробегом", – заявил градоначальник.

По его словам, ранее он провел беседы с примарами и официальными лицами пригородов, чтобы подготовить список того, что необходимо этим населенным пунктам и чеще всего это остановки и ремонт дорог. Также было определено, где есть острая необходимость в транспорте и сколько нужно его единиц.

Как уточнил примар, в Национальном агентстве по рассмотрению апелляций идут разбирательства по поводу покупки 100 автобусов, но в Кишиневе сейчас нет достаточного количества единиц общественного транспорта, а существующий – старый и изношенный.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (260)

По теме

В каких автобусах и троллейбусах Кишинева есть электронная оплата проезда
Фото: в Кишиневе появятся еще два современных троллейбуса "гармошки"
День детей в Кишиневе: разрисованный троллейбус, концерты и выставки - видео
Теги:
автобусы, пригород, Кишинев

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
Мы никогда не диктуем свою волю другим странам – Путин на конференции по международной безопасности в Москве
Видео: Путин: "Мы никогда не диктуем свою волю другим странам"
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться