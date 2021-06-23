В пригородах Кишинева появится больше общественного транспорта

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. В пригороды Кишинева вскоре начнут курсировать еще 58 автобусов. Об этом заявил примар столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Как отметил Чебан, все автобусы с пробегом, и они будут распределены по населенным пунктам в составе муниципия.

"Коллеги из Управления транспорта завершили процедуру заключения контрактов. Речь идет о 18 автобусах, среди которых MAN и Volvo. Завершена процедура закупки еще 40 автобусов VDL с пробегом", – заявил градоначальник.

По его словам, ранее он провел беседы с примарами и официальными лицами пригородов, чтобы подготовить список того, что необходимо этим населенным пунктам и чеще всего это остановки и ремонт дорог. Также было определено, где есть острая необходимость в транспорте и сколько нужно его единиц.

Как уточнил примар, в Национальном агентстве по рассмотрению апелляций идут разбирательства по поводу покупки 100 автобусов, но в Кишиневе сейчас нет достаточного количества единиц общественного транспорта, а существующий – старый и изношенный.

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