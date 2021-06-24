Чего ожидать, если в Молдову проникнет индийский штамм коронавируса

В чем опасность индийского или так называемого штамма коронавируса "дельта" и чего ожидать, если эта разновидность инфекции начнет массово проникать в Молдову.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала мнение, что появление индийского штамма COVID-19 в Молдове – лишь вопрос времени.

"На прошедшей неделе почти каждый день были импортированные случаи заболевания. Это были приезжие из тех стран, где есть этот штамм "дельта", то есть из Великобритании и России. Вирулентность у этого штамма очень высокая и можно сказать с определенной долей уверенности, что он в Молдове уже есть. Теперь лишь вопрос времени, когда начнет развиваться эпидемиологический процесс", – объяснила Токарчук.

По словам специалиста, нынешние небольшие цифры новых случаев заражения вызваны начавшимся процессом вакцинации, в ходе которого привилось первой дозой порядка 20% молдавских граждан (в республике и за рубежом). Также, полагает Токарчук, ситуация остается под контролем в связи с тем, что огромное количество переболевших зимой получили хоть и ненадолго, но некоторый иммунитет.

Однако, как считает Токарчук, подобная ситуация может уже примерно через четыре недели измениться из-за индийского штамма.

"Самая важная особенность штамма "дельта" – это его структура, в нем две мутации. До сих пор у нас были новые штаммы, имеющие лишь одно изменение. Эти две мутации раньше были обнаружены в ЮАР и Бразилии. В Молдове таких мутаций не нашли, а значит и иммунитета у наших граждан к ним нет", – заявила Токарчук.

Как рассказала собеседница Sputnik, заражаемость новым вариантом COVID-19 значительно выше, нежели его первой "уханьской" разновидностью.

По данным Токарчук, симптомы инфицирования индийским видом коронавируса схожи со свиным гриппом и в целом с другими вирусными заболеваниями: ринорея, насморк, температура и другое.

Выдержит ли система здравоохранения Молдовы

Специалист также ответила на вопрос, справятся ли молдавские врачи и система здравоохранения с возможной новой волной заражений штаммом "дельта".

"Ни одна система не может быть готова на 100%, но думаю, что самый важный компонент – это гибкость и так называемая "скорость развертывания". Если будет так же, как и в Москве, то надо будет очень быстро перепрофилировать отделения и выделять новые койки", – уверена Токарчук.

По ее мнению, спад может наступить лишь спустя четыре недели после нового всплеска, если он произойдет. В этот период, как отметила специалист, системе здравоохранения понадобится много медикаментов, кислорода и человеческих ресурсов.

Токарчук полагает, что многое будет зависеть от скорости и правильности решений ответственных государственных структур.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova