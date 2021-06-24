"Желтый код" — новое грозовое предупреждение от Гидрометцентра

Превратности погоды: Государственная гидрометеослужба на следующий день после грозового предупреждения сообщает о наступлении аномальной жары.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. Предупреждение будет действовать в течение двух дней.

"Прогнозируемое явление: повышение температуры до + 33 ° C в интервале 24-25 июня после полудня на большей части территории страны, максимальная температура воздуха достигнет значений + 33 °C", - сообщили в Гидрометцентре.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Как одеваться в жару

В жару предпочтение следует отдавать легким, струящимся тканям, таким как хлопок, шелк, лен. Такая одежда стоит довольно дорого, но в ней вам точно не будет жарко.

Если нет возможности приобрести одежду из хороших, дорогих тканей, можно купить вещи, в которых доля натуральной ткани выше.

Одежда в бельевом стиле остается в тренде. Платья из шелка и кружева — это красиво и сексуально.

Головные уборы могут быть разных фасонов и с разной отделкой. Многие предпочитают шляпы классических цветов. Это хорошо, так как спасает в жару.

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