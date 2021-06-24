Кондиционер или короткое замыкание: первые версии причин пожара в новострое

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям представил первые версии причин пожара в новом многоквартирном доме на улице Чуфля в Кишиневе.
В ходе выяснения обстоятельств возгорания исследуются три версии — короткое замыкание, сломавшийся кондиционер или нарушение правил техники безопасности при резке металла.
Пожар, затронувший часть внешней облицовки жилого блока, произошел 23 июня. На ликвидацию очага возгорания прибыли шесть бригад спасателей и пожарных. Пострадавших нет.
Это был не единственный вызов для пожарных — в тот же день во дворе жилого дома в Кишиневе сгорели четыре автомобиля. Всего за сутки сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям 49 раз выезжали на вызовы.
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