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Центр для лечения COVID-19

Австрия поможет районам Молдовы, наиболее пострадавшим от COVID-19

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (144)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210624/35235016/avstriya-pomozhet-rajonam-moldovy-naibolee-postradavshim-ot-covid-19.html

В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты прошла встреча с представителями Австрийской Республики.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Госсекретарь Минздрава Василе Кушка встретился с атташе Министерства социальной защиты Австрии Геро Штуллером.

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В ходе переговоров Геро Штуллер заявил о намерении Австрии оказать поддержку районам Молдовы, наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19. Особое внимание будет уделено социальной сфере через проекты поддержки, адресованные социально уязвимым людям, пожилым, людям с ограниченными возможностями, которые нуждаются в услугах по уходу.

Штуллер также подтвердил, что уже начатые проекты, реализованные при участии Австрии, будут продолжены.

Ранее экономические эксперты заявили, что эпидемия коронавируса, засуха прошлого года и продолжающийся политический кризис поставили экономику республики, которая и так не демонстрировала хорошие показатели, в чрезвычайно сложное положение. Как заявил в радиостудии Sputnik Молдова эксперт Виорел Гырбу, такой серьезной ситуации не было за все годы после обретения независимости.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (144)

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Теги:
коронавирус, Австрия, Минздрав

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