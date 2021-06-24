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Напоминание Налоговой службы: у жителей Кишинева осталось меньше недели

© CC0 / Pixabay / webandi
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210624/35237683/napominanie-nalogovoy-sluzhby-u-zhiteley-kishineva-ostalos-menshe-nedeli-.html

У жителей Кишинева осталось меньше недели, чтобы оплатить налог на недвижимость и избежать начисления пени.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Налоговая служба Молдовы напоминает, что осталось 6 дней до окончания срока оплаты налога на недвижимость. Необходимо успеть до 30 июня. В случае опоздания налогоплательщики рискуют получить пеню за каждый просроченный день. 

В ведомстве отметили, что сумма налога на недвижимость и земельный налог в отношении недвижимого имущества и земли у физических лиц рассчитывается ежегодно ответственными службами местных властей.

Многоэтажный жилой дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как уточнили в службе, оплатить счет можно в банковских филиалах или офисах предприятия "Почта Молдовы". Также возможна электронная форма оплаты через государственную платежную систему MPay.

Напомним, в Кишиневе в 2021-м налог выше, нежели в прошлые годы.

Согласно постановлению 25/4 от 29.12.2020 "Об утверждении муниципального бюджета Кишинева на 2021 год", приложение №6, ставка налога на недвижимость была установлена в размере 0,185% от оценочной стоимости для налогообложения. В прошлом году она была 0,1%.

Также с 2021 года 15%-ная скидка при оплате до 30 июня полной суммы налога на недвижимость больше не применяется в связи с отменой поправок к Налоговому кодексу в части пункта 2 статьи 282.

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Теги:
недвижимость, Кишинев, налоговая

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