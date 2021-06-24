18:36 24 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Автомобиль

Угон авто вместо ремонта: полиция Бельц задержала мошенников

© Pixabay / Creative_Media_Imaging
Общество
Получить короткую ссылку
4010
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/18/35241035.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210624/35241186/Ugon-avto-vmesto-remonta-politsiya-Belts-zaderzhala-moshennikov.html

Виновный в мошенничестве в особо крупном размере может угодить за решетку на срок от 8 до 15 лет.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Мужчины 27 и 19 лет подозреваются в создании схемы мошенничества. Они через рекламный сайт 999.md предлагали свои услуги по ремонту автомобилей, а затем путем обмана и злоупотребления доверием присваивали транспортные средства. Ущерб от их деятельности составляет 1 282 352 лея, сообщают в полиции.

Дело сотрудники Северного следственного управления Инспектората расследований совместно с полицией Унген и Бельц расследовали в течение трех месяцев.

В результате обысков, проведенных в Бельцах и Рышканах, сотрудники полиции изъяли номерные знаки, технические паспорта автомобилей, ноутбук, патроны к автомату АК-74 и к пистолету модели "Глок".

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Виновный в таком преступлении наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Один из подозреваемых был задержан и помещен в СИЗО.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Теги:
угон, Мошенничество

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
Россия сегодня — это мы
Видео: "Россия сегодня" – это мы: к юбилею международного информагентства
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться