Угон авто вместо ремонта: полиция Бельц задержала мошенников

Виновный в мошенничестве в особо крупном размере может угодить за решетку на срок от 8 до 15 лет.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Мужчины 27 и 19 лет подозреваются в создании схемы мошенничества. Они через рекламный сайт 999.md предлагали свои услуги по ремонту автомобилей, а затем путем обмана и злоупотребления доверием присваивали транспортные средства. Ущерб от их деятельности составляет 1 282 352 лея, сообщают в полиции.

Дело сотрудники Северного следственного управления Инспектората расследований совместно с полицией Унген и Бельц расследовали в течение трех месяцев.

В результате обысков, проведенных в Бельцах и Рышканах, сотрудники полиции изъяли номерные знаки, технические паспорта автомобилей, ноутбук, патроны к автомату АК-74 и к пистолету модели "Глок".

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Виновный в таком преступлении наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Один из подозреваемых был задержан и помещен в СИЗО.

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