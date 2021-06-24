Минздрав: сколько новых случаев COVID подтверждено в Молдове

В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 63 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Общее число случаев заражения в стране достигло 256 384.

За последние 24 часа зафиксировано три случая "импорта" инфекции, все из России.

За минувшие сутки проведено 5529 тестов.

За последние 24 часа зафиксированы три эпизода инфицирования среди медработников: двух медсестер и одного сотрудника вспомогательного персонала.

Всего в больницах находится 177 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 38 (из них 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 69 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 249 381.

За последние 24 часа зафиксировано два летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6180.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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