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Примары Кишинева и Сучавы подписали договор о сотрудничестве

Кишинев - Сучава: начато сотрудничество и ожидаются совместные проекты

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
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Молдавская столица начинает сотрудничество еще с одним зарубежным городом. Стороны уже наметили несколько проектов: для начала их реализации в скором времени в Сучаву приедет рабочая группа из Кишинева.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Примар молдавской столицы Ион Чебан и глава уезда Сучава Ион Лунгу подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказал кишиневский градоначальник на своей странице в Facebook.

По словам Чебана, в ходе его визита в Румынию удалось договориться о развитии сотрудничества с этим регионом соседней страны.

Ион Чебан
© Sputnik / Rodion Proca
Ион Чебан встретился с главой администрации российского Обнинска

"Сотрудничество будет заключаться в обмене информацией и опытом, реализации совместных проектов или программ в сфере местного публичного управления, урбанизма, окружающей среды, экономики, торговли, образования, культуры и спорта", - пояснил столичный градоначальник.

Как уточнил Чебан, в кратчайшие сроки стороны намерены совместно реализовать ряд проектов: с этой целью в ближайшее время в Сучаву приедет рабочая группа из Кишинева.

"После подписания документа мы обсудили с представителями нескольких учреждений Сучавы такие идеи и проекты, как совместная реконструкция музея Григоре Виеру в Кишиневе, а также создание симуляционной программы для подготовки к экзаменам на степень бакалавра", - добавил Чебан.

Кроме того, ожидается развитие образовательных услуг для детей, нуждающихся в помощи, сотрудничество между профессионально-техническими школами, развитие туризма и привлечение инвестиций.

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Теги:
Ион Чебан, сотрудничество, Сучава, Кишинев

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