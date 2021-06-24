Кишинев - Сучава: начато сотрудничество и ожидаются совместные проекты

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Примар молдавской столицы Ион Чебан и глава уезда Сучава Ион Лунгу подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказал кишиневский градоначальник на своей странице в Facebook.
По словам Чебана, в ходе его визита в Румынию удалось договориться о развитии сотрудничества с этим регионом соседней страны.
"Сотрудничество будет заключаться в обмене информацией и опытом, реализации совместных проектов или программ в сфере местного публичного управления, урбанизма, окружающей среды, экономики, торговли, образования, культуры и спорта", - пояснил столичный градоначальник.
Как уточнил Чебан, в кратчайшие сроки стороны намерены совместно реализовать ряд проектов: с этой целью в ближайшее время в Сучаву приедет рабочая группа из Кишинева.
"После подписания документа мы обсудили с представителями нескольких учреждений Сучавы такие идеи и проекты, как совместная реконструкция музея Григоре Виеру в Кишиневе, а также создание симуляционной программы для подготовки к экзаменам на степень бакалавра", - добавил Чебан.Кроме того, ожидается развитие образовательных услуг для детей, нуждающихся в помощи, сотрудничество между профессионально-техническими школами, развитие туризма и привлечение инвестиций.
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