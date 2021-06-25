Ситуация в Атаках: семья девочки обратилась в прокуратуру

В Атаках после массовой драки с ромами, в которой до сотни человек пытались решить конфликт кулаками, внешне ситуация спокойная. Однако инцидент пока не исчерпан.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. На улицах драк больше нет — для этого в четверг пришлось ввести в город полицейский спецназ Fulger. Но обстановка в Атаках накаленная. Местная жительница Наталья Друцэ, которая общалась с прессой, утром в пятницу сообщила, что ее семье угрожают.

"Я в данный момент еду в местную прокуратуру заявить на людей, которые угрожают моей семье расправой после вчерашней массовой драки в Атаках", — сказала она.

В городе местные жители устроили массовую драку после того, как дочь Натальи Друцэ заявила, что к ней приставали несколько человек. Еще двое молодых людей, один из которых подросток, были избиты.

"Это похоже на междоусобные разборки. Эти случаи происходят почти каждый день: дети идут домой, а на них нападают, их избивают. К девочкам часто пристают", – рассказала Наталья корреспонденту Sputnik Молдова.

По ее словам, такие нападения остаются безнаказанными, поскольку детей сильно пугают и они не способны дать показания для начала расследования.

Тем не менее нынешняя ситуация заставила правоохранительные органы обратить на нее внимание.

"Приехал спецназ, и люди разошлись, но проблема не решена. Также приезжал прокурор и сказал, что все старые дела, которые не закрыли, будут вновь подниматься", – заявила собеседница.

Информацию о протестах и драках в Атаках для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генинспектората полиции Евгения Молчанов.

По ее словам, конфликт разгорелся после происшествия 21 июня, когда девочка отправилась купаться на Днестр.

"В какой-то момент к ней подошли трое представителей общины ромов. Девочка испугалась и позвонила своему другу и однокласснику. Те, прибыв на место, попытались ее защитить. Так начался конфликт, который перерос в драку", – рассказала пресс-секретарь.

Как уточнила Молчанов, конфликт разрешился после вмешательства полиции. Трех представителей общины ромов отпустили, двое ребят пострадали. Один из друзей девочки – несовершеннолетний, другому – 18, сейчас он находится в больнице.

Как рассказала Молчанов, в связи с этим происшествием жители города решили собраться и обсудить инцидент. Пришло более 100 человек, однако собрание переросло в драку между участниками двух сторон конфликта.

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