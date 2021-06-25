Для парламентских выборов напечатают более 3,5 миллиона бюллетеней

Центральная избирательная комиссия сообщила, что за рубеж отправят более 700 тысяч бюллетеней для голосования на участках за границей.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. К досрочным парламентским выборам 11 июля 2021 года будет напечатано более 3,5 миллиона бюллетеней, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Точное число бюллетеней, утвержденное на заседании ЦИК в пятницу, составит 3 521 642 экземпляра.

Для двух тысяч избирательных участков в стране будет напечатано 2 794 942 бюллетеня, из них на румынском языке — 2 112 244 и 682 698 - на русском, сообщает Центризбирком.

Для избирательных участков, организованных за рубежом, ЦИК распечатает 726 700 бюллетеней, из них на румынском языке — 662 600 экземпляров и 64 100 — на русском. Бюллетени должны быть отправлены в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова за рубежом для последующего распределения по избирательным участкам.

Напоминаем, что на выборах 11 июля 2021 года ЦИК зарегистрировала 23 конкурента.

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