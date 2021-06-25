Внимание на максимум: спецназ всю ночь дежурил в Атаках

После жаркого дня в Атаках, где накануне произошла массовая драка, прибывший на место в четверг спецназ Fulger остался в городе на ночь, чтобы не допустить усугубления конфликта между сторонами.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Страсти в Атаках после произошедшего там в четверг острого конфликта поутихли - так утверждает пресс-секретарь инспекции полиции Атак Евгения Молчанов. Она сообщила Sputnik Молдова, что в настоящее время на месте происшествия находится полиция, которая расследует инцидент.

"Сотрудники Главной инспекции полиции продолжат оставаться на месте. Правоохранители изъяли видеозаписи со вчерашнего события, чтобы в соответствии с действующим законодательством ознакомиться с деталями инцидента", - заявила агентству Евгения Молчанов.

Уточняем, что Наталья Друцэ, мать девочки, из-за которой 21 июня на Днестре произошла драка, утром в пятницу сообщила Sputnik Молдова, что обратится в с жалобой в прокуратуру. Женщина уточнила, что после скандала в Атаках ее семье угрожают расправой.

Конфликт начался, когда двое молодых людей и девушка отправились отдыхать на Днестр: несколько посторонних молодых людей подошли к подростку, она испугалась. Друзья вступились за девушку, и завязалась драка, юноши получили травмы.

В четверг, 24 июня, в Атаках местные жители встретились, чтобы обсудить инцидент на Днестре. Пришло более 100 человек, понемногу страсти накалились, и вече переросло в массовую драку.

Чтобы обеспечить соблюдение общественного порядка, в город был стянут спецназ.

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