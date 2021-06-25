Игорь Додон сделает прививку "Спутником V" на марафоне вакцинации

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Игорь Додон получит первую прививку от коронавируса во время марафона вакцинации, который состоится в субботу в Кишиневе во Дворце Республики.
Об этом лидер социалистов сообщил в очередном выпуске своего видеоблога.
"Завтра для всех желающих пройдет марафон вакцинации "Спутником V". Я приму в нем участие вместе со всеми", – сказал он.
Марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V" пройдет 26 июня во Дворце Республики с 7.00 до 22.00. Пришедшим на прививки будут также доступны вакцины Astrozeneca и Sinopharm. Акцию проводит примэрия Кишинева в сотрудничестве с Минздравом республики.
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