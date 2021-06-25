11:41 25 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V

Игорь Додон сделает прививку "Спутником V" на марафоне вакцинации

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июне 2021 (151)
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/13/35175416.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210625/35247268/igor-dodon-sdelaet-privivku-na-marafone-vakcinacii-sputnikom-v.html

Лидер Партии социалистов заявил, что собирается вакцинироваться первой дозой "Спутника V", пригласив граждан к участию в субботней акции по массовой иммунизации.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Игорь Додон получит первую прививку от коронавируса во время марафона вакцинации, который состоится в субботу в Кишиневе во Дворце Республики.

Об этом лидер социалистов сообщил в очередном выпуске своего видеоблога.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В МИД РФ прокомментировали поставку в Молдову вакцины "Спутник V"

"Завтра для всех желающих пройдет марафон вакцинации "Спутником V". Я приму в нем участие вместе со всеми", – сказал он.

Марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V" пройдет 26 июня во Дворце Республики с 7.00 до 22.00. Пришедшим на прививки будут также доступны вакцины Astrozeneca и Sinopharm. Акцию проводит примэрия Кишинева в сотрудничестве с Минздравом республики.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июне 2021 (151)

По теме

Власти Кишинева объявили, когда и где пройдет марафон вакцинации "Спутником V"
Патриарх Кирилл направил 2000 доз "Спутника V" для прихожан в Молдове
Теги:
Игорь Додон, вакцина, Спутник V

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
Россия сегодня — это мы
Видео: "Россия сегодня" – это мы: к юбилею международного информагентства
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться