В Гагаузии закрыли единственный ковид-центр

Единственное на территории Гагаузии отделение, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, закрыто.

КОМРАТ, 25 июн - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии ликвидировано отделение по лечению коронавирусной инфекции. По словам врачей, сейчас нет необходимости в содержании медучреждения. Об этом Sputnik Молдова рассказала директор Чадыр-Лунгской районной больницы Наталья Попазогло.

Она отметила, что из-за небольшого числа пациентов в настоящее время в размещении ковид-центра на территории Гагаузии нет необходимости.

"Ковид-отделение в нашей больнице действительно закрылось. По статистике, в последние две недели в Гагаузии ковид-заболевания практически не регистрируются. Если бывают зараженные COVID-19, а это единичные случаи, пациентов отправляют на машине скорой помощи в республиканские ковид-отделения", - отметила Наталья Попазогло.

Во время пандемии коронавируса в Гагаузии были открыты и функционировали два ковид-центра – они располагались на базе комратской и чадыр-лунгской больниц. Закрытие ковид-центров согласовано с Министерством здравоохранения Молдовы.

За последние сутки по всей территории республики было зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, от осложнений, вызванных заражением, два человека скончались.

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