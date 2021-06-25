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Вакцина Спутник V

Во Дворце республики можно будет привиться вакциной "Спутник V"

© Sputnik / Vladislav Vodnev
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (153)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210625/35248462/Vo-Dvortse-Respubliki-mozhno-budet-privitsya-vaktsinoy-Sputnik-V.html

Мероприятие состоится в форме марафона, порядок в процессе проведения акции обеспечат сотрудники правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В субботу в молдавской столице пройдет очередной марафон вакцинации от коронавируса, причем все желающие получат возможность привиться популярным в стране препаратом - российским "Спутником V".

"Созданы все условия для хорошей организации мероприятия, как и на двух предыдущих марафонах. Очередь единая для всех, кто первый пришел – тот получил вакцину", - напомнил столичный градоначальник Ион Чебан.

Примар подчеркнул: никакие списки составляться не будут, привиться можно по живой очереди. Соблюдение общественного порядка на мероприятии обеспечат сотрудники правоохранительных органов.

Марафон вакцинации во Дворце республики, архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишиневе проходит второй Марафон вакцинации

"Врачи продемонстрировали, что за час на предыдущих марафонах было вакцинировано около 1000 человек", - отметил в своей публикации в соцсети Ион Чебан.

Кроме того, в ходе марафона также будут доступны вакцины Astrazeneca и Sinopharm.

Республика Молдова одобрила применение "Спутника V" в феврале нынешнего года, став на тот момент 38-й страной мира, в которой может проводиться вакцинация этим препаратом. Сейчас российская вакцина одобрена к применению в 67 государствах.

Уточняем, что 19 июня в Республику Молдова из Российской Федерации прибыли 64 тысячи доз вакцины "Спутник V". Из них 40 тысяч — для правого берега Днестра и 20 тысяч — для левого берега.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в нашу страну 24 апреля. По данным МИД РФ, "российская сторона приняла принципиальное решение о поставке Молдове 182 тысяч доз "Спутника V", в том числе 62 тысяч доз для Приднестровья".

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (153)

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Теги:
марафон, Кишинев, Спутник V, вакцина

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