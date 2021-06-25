Во Дворце республики можно будет привиться вакциной "Спутник V"

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В субботу в молдавской столице пройдет очередной марафон вакцинации от коронавируса, причем все желающие получат возможность привиться популярным в стране препаратом - российским "Спутником V".

"Созданы все условия для хорошей организации мероприятия, как и на двух предыдущих марафонах. Очередь единая для всех, кто первый пришел – тот получил вакцину", - напомнил столичный градоначальник Ион Чебан.

Примар подчеркнул: никакие списки составляться не будут, привиться можно по живой очереди. Соблюдение общественного порядка на мероприятии обеспечат сотрудники правоохранительных органов.

"Врачи продемонстрировали, что за час на предыдущих марафонах было вакцинировано около 1000 человек", - отметил в своей публикации в соцсети Ион Чебан.

Кроме того, в ходе марафона также будут доступны вакцины Astrazeneca и Sinopharm.

Республика Молдова одобрила применение "Спутника V" в феврале нынешнего года, став на тот момент 38-й страной мира, в которой может проводиться вакцинация этим препаратом. Сейчас российская вакцина одобрена к применению в 67 государствах.

Уточняем, что 19 июня в Республику Молдова из Российской Федерации прибыли 64 тысячи доз вакцины "Спутник V". Из них 40 тысяч — для правого берега Днестра и 20 тысяч — для левого берега.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в нашу страну 24 апреля. По данным МИД РФ, "российская сторона приняла принципиальное решение о поставке Молдове 182 тысяч доз "Спутника V", в том числе 62 тысяч доз для Приднестровья".

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