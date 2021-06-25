Эпидемиолог: вакцинация - самый надежный щит от коронавируса

Вакцинированные граждане больше не подвергают ни себя, ни окружающих риску заразиться коронавирусом.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (ANSP) Алексей Чебан провел 25 июня пресс-конференцию, темой которой стала вакцинация и подтверждающие ее документы - специальные сертификаты.

Сертификат о вакцинации - официальное подтверждение того, что человек был привит от коронавируса нового типа. Свидетельство, напомнил эпидемиолог, представляет собой электронный документ в формате PDF, обладающий высокой степенью защиты, и в случае необходимости может быть распечатан на бумаге.

"Каждый сертификат о вакцинации, помимо очевидной медицинской цели, играет важную роль, например, при пересечении гражданином государственной границы, избавляя человека от необходимости проходить неудобный и дорогой ПЦР-тест", - заявил Чебан.

Врач отметил, что вакцинированные граждане больше не подвергают ни себя, ни окружающих риску заражения.

"Именно поэтому мы призываем людей вакцинироваться, это самая надежная форма профилактики заболеваний, в том числе коронавируса. Все, что мы использовали прежде - защитные маски, социальную дистанцию, дезинфицирующие средства, - все это лишь несколько смягчило ситуацию ", - сказал эпидемиолог.

Самый надежный щит от пандемии, по мнению Чебана, - вакцинация.

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