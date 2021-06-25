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Вооруженное преступление

Молодые люди украли деньги и украшения на сумму более полумиллиона леев

© CC0 / Pixabay / LeoFra
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210625/35249990/molodye-lyudi-ukrali-dengi-i-ukrasheniya-na-summu-bolee-polumilliona-leev.html

Двое молодых людей арестованы за кражу денег и драгоценностей на сумму более 600 000 леев в Тараклии.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с Управлением полиции АТО Гагаузия и Национальным инспекторатом расследований удалось раскрыть организованную преступную группу, совершившую кражи в крупных размерах в городах Чадыр-Лунга и Тараклия. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Обыски в Нацбанке Молдовы по делу о краже миллиарда

"В отношении членов группировки ведется расследование по факту кражи в марте 2021 года суммы в 12 000 леев, а также выставленных на продажу в специализированном магазине ювелирных изделий на сумму более 600 000 леев", — говорится в сообщении.

В результате обысков были изъяты незаконно полученные денежные суммы, драгоценности, одежда, маски и оружие (пистолет "Байкал-442" и гладкоствольное ружье).

Двое участников преступной группы были задержаны, а впоследствии помещены под стражу сроком на 30 суток. Молодым людям 26 и 28 лет.

Продолжается расследование по установлению всех членов преступной группы и похищенного имущества, чтобы взыскать убытки потерпевших.

За инкриминируемые деяния законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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