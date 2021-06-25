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Палатка

Для безопасности участников марафона вакцинации от COVID установят палатки

© Sputnik / DSE
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (154)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210625/35250081/Dlya-bezopasnosti-uchastnikov-marafona-vaktsinatsii-ot-COVID-ustanovyat-palatki.html

В Кишиневе установилась очень жаркая погода, власти столицы побеспокоились тем, чтобы участники субботнего марафона вакцинации не страдали от жажды и не находились под палящим солнцем.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik, Алина Мунтяну. Все, кто в субботу примет участие в марафоне вакцинации против коронавируса в Кишиневе, будут обеспечены питьевой водой. Кроме того, в периметре у здания Дворца республики, где будет проходить марафон, установят специальные брезентовые палатки, чтобы люди могли укрыться в тени и получить медицинскую помощь, если это необходимо. Об этом Sputnik Молдова сообщили в кишиневской мэрии. 

В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V
© Sputnik / Mihai Caraus
Власти Кишинева объявили, когда и где пройдет марафон вакцинации "Спутником V"

Марафон вакцинации стартует в 7 утра и продлится до 22.00, при необходимости он будет продлен. Всем желающим будут предложены для прививок российский препарат "Спутник V", а также вакцины AstraZeneca и Sinopharm. 

Ранее в пятницу мэр Кишинева Ион Чебан заверил, что для надлежащего проведения марафона созданы все условия.

"Созданы все условия для хорошей организации мероприятия, как и на двух предыдущих марафонах. Очередь единая для всех, кто первый пришел – тот получил вакцину", - отметил он. 

Синоптики прогнозируют на ближайшие 24 часа в Молдове повышение температуры воздуха, в связи с жарой выпущен "желтый код" погодной опасности. Ожидается +28... +31 градус на севере, от +29 до +32 в центральных районах и от +30 до +33 градусов на юге республики. В столице столбик термометра поднимется до отметки в +32 градуса.  

Специалисты рекомендуют избегать пребывания на солнце в жаркие дни с 11.00 до 17.00. 

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (154)

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Теги:
вода, палатки, Спутник V, Кишинев, жара, марафон, коронавирус

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