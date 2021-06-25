Для безопасности участников марафона вакцинации от COVID установят палатки

В Кишиневе установилась очень жаркая погода, власти столицы побеспокоились тем, чтобы участники субботнего марафона вакцинации не страдали от жажды и не находились под палящим солнцем.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik, Алина Мунтяну. Все, кто в субботу примет участие в марафоне вакцинации против коронавируса в Кишиневе, будут обеспечены питьевой водой. Кроме того, в периметре у здания Дворца республики, где будет проходить марафон, установят специальные брезентовые палатки, чтобы люди могли укрыться в тени и получить медицинскую помощь, если это необходимо. Об этом Sputnik Молдова сообщили в кишиневской мэрии.

Марафон вакцинации стартует в 7 утра и продлится до 22.00, при необходимости он будет продлен. Всем желающим будут предложены для прививок российский препарат "Спутник V", а также вакцины AstraZeneca и Sinopharm.

Ранее в пятницу мэр Кишинева Ион Чебан заверил, что для надлежащего проведения марафона созданы все условия.

"Созданы все условия для хорошей организации мероприятия, как и на двух предыдущих марафонах. Очередь единая для всех, кто первый пришел – тот получил вакцину", - отметил он.

Синоптики прогнозируют на ближайшие 24 часа в Молдове повышение температуры воздуха, в связи с жарой выпущен "желтый код" погодной опасности. Ожидается +28... +31 градус на севере, от +29 до +32 в центральных районах и от +30 до +33 градусов на юге республики. В столице столбик термометра поднимется до отметки в +32 градуса.

Специалисты рекомендуют избегать пребывания на солнце в жаркие дни с 11.00 до 17.00.

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