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Грибы

Сбор грибов в Молдове может стать смертельно опасным занятием

© Photo : пресс-служба "Чернобыль тур"
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210625/35250159/Sbor-gribov-v-Moldove-mozhet-stat-smertelno-opasnym-zanyatiem.html

За первые шесть месяцев 2021 года зафиксировано 40 случаев отравления грибами, пострадали 53 человека, в том числе девять детей.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья Молдовы выступило с предостережением: не собирать грибы в загрязненных пестицидами местностях, вблизи свалок и не покупать их в стихийных, несертифицированных торговых точках.

Грибы
© CC0 / Pixabay / Gellinger
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"За первые шесть месяцев 2021 года зафиксировано 40 случаев отравления грибами, пострадали 53 человека, в том числе девять детей. В прошлом году жертвами ядовитых грибов стали 380 человек, из которых четверо погибли. Все случае были связаны с самостоятельным сбором грибов и их покупкой в сомнительных торговых точках", - сообщается на официальном интернет-ресурсе агентства.

Врачи рекомендуют употреблять в пищу грибы, приобретенные на надежных, сертифицированных торговых предприятиях, не собирать их в местностях, где применяются пестициды, и рядом со свалками, не вовлекать в сбор грибов детей.

Сообщается, что безопасность грибов не гарантирована даже в том случае, если их на ваших глазах употребляют в пищу животные, - они тоже нередко страдают от ядовитых грибов.

В случае отравления рекомендуется немедленно вызвать скорую помощь.

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Теги:
госпитализация, отравление, Молдова

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