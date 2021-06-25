Сбор грибов в Молдове может стать смертельно опасным занятием

За первые шесть месяцев 2021 года зафиксировано 40 случаев отравления грибами, пострадали 53 человека, в том числе девять детей.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья Молдовы выступило с предостережением: не собирать грибы в загрязненных пестицидами местностях, вблизи свалок и не покупать их в стихийных, несертифицированных торговых точках.

"За первые шесть месяцев 2021 года зафиксировано 40 случаев отравления грибами, пострадали 53 человека, в том числе девять детей. В прошлом году жертвами ядовитых грибов стали 380 человек, из которых четверо погибли. Все случае были связаны с самостоятельным сбором грибов и их покупкой в сомнительных торговых точках", - сообщается на официальном интернет-ресурсе агентства.

Врачи рекомендуют употреблять в пищу грибы, приобретенные на надежных, сертифицированных торговых предприятиях, не собирать их в местностях, где применяются пестициды, и рядом со свалками, не вовлекать в сбор грибов детей.

Сообщается, что безопасность грибов не гарантирована даже в том случае, если их на ваших глазах употребляют в пищу животные, - они тоже нередко страдают от ядовитых грибов.

В случае отравления рекомендуется немедленно вызвать скорую помощь.

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