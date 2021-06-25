Видео: масштабная акция протеста в Атаках - в городе заседает комиссия по ЧП

Более сотни человек вышли в центр города Атаки на новую акцию протеста, после того как вчера в населенном пункте произошли массовые беспорядки.

КИШИНЕВ, 25 июня — Sputnik. В Атаках снова разгорается скандал. После того как вчера в массовой драке приняло участие более ста человек, сегодня в центре города проходит новая акция протеста. Также в 15.00 началось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Комиссия, созванная примаром города Дмитрием Завроцким, должна обсудить напряженную ситуацию после массовой драки, которая произошла вчера в центре города.

Не исключена возможность введения чрезвычайного положения в Атаках с вечера 25 июня.

Президент ассоциации Bare-Rom Association Роберт Черарь, который является двоюродным братом барона Артура Черарь, прибыл на митинг.

Также потребовалось вмешательство правоохранительных органов — десятки полицейских обеспечивали общественный порядок.

Корреспондент Sputnik Moldova попытался поговорить с представителями мэрии Атак, но те отказались от комментариев. Они только сказали, что местные власти в ближайшие часы проведут заседание, после которого появятся подробности.

Напоминаем, что вечером 24 июня в Атаках произошла массовая драка.

По словам пресс-атташе Окницкой полиции Евгении Молчановой, конфликт фактически начался несколькими днями ранее, 21 июня, когда двое молодых людей и девушка отправились отдыхать на Днестр.

"В какой-то момент к молодой женщине подошли три представителя общины ромов. Девушка очень испугалась и быстро позвонила другу и однокласснику. Эти двое пришли на помощь девушке, чтобы защитить ее, и, таким образом, начался конфликт между ними и представителями этнической группы рома, который перерос в драку", — уточнил пресс-секретарь.

В центре скандала оказалась и местная полиция, которая освободила троих молодых людей. Они якобы избили "защитников" девушки, один из которых был несовершеннолетним. Другой, 18 лет, находится в больнице.

Впоследствии, 24 июня, в Атаках была организована встреча местных жителей для обсуждения инцидента на Днестре. Пришло более 100 человек, и ссора между сторонами закончилась массовой дракой.

Для того чтобы остановить волнения в городе, потребовалось вмешательство спецподразделения Fulger.

Уточняем, что Наталья Друца, мать девочки, из-за которой началась драка на Днестре 21 июня, утром 25 июня сообщила Sputnik Молдова, что она подаст в прокуратуру жалобу. Женщина уточнила, что после скандала в Атаках ее семье постоянно поступают угрозы.

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