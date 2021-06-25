Решение Комиссии по ЧП в Атаках: отмена дискотек и запрет на вечерние прогулки

Завершилось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Атаках, созванное для прекращения межэтнического конфликта в городе, где вчера произошла массовая драка. Вот ее решения.

КИШИНЕВ, 25 июня - Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Атак ввела ряд ограничений, направленных на урегулирование конфликта между местными жителями, которые разделились на два лагеря, после того как в городе разгорелся конфликт.

Таким образом, после 19.00 в населенном пункте запрещено продавать алкоголь.

Кроме того, скопления людей на улицах Штефан чел Маре, Либертэций, Приетенией и Дойна в Атаках не допускаются.

Также в населенном пункте запрещены дискотеки.

Кроме того, несовершеннолетним нельзя находиться в общественных местах без взрослых после 20.00.

Ограничения вступили в силу 25 июня и будут действовать до 9 июля 2021 года.

Напоминаем, что вечером 24 июня в Атаках произошла массовая драка.

По словам пресс-атташе Окницкой полиции Евгении Молчанов, конфликт фактически начался несколькими днями ранее, 21 июня, когда двое молодых людей и девушка отправились отдыхать на Днестр.

"В какой-то момент к молодой женщине подошли три представителя общины ромов. Девушка очень испугалась и быстро позвонила другу и однокласснику. Эти двое пришли ей на помощь, и, таким образом, начался конфликт между ними и представителями этнической группы ромов, который перерос в драку", — уточнил пресс-секретарь.

В центре скандала оказалась и местная полиция, которая освободила троих молодых людей. Они якобы избили "защитников" девушки, один из которых был несовершеннолетним. Другой, 18 лет, находится в больнице.

Впоследствии, 24 июня, в Атаках была организована встреча местных жителей для обсуждения инцидента на Днестре. Пришло более 100 человек, и ссора между сторонами закончилась массовой дракой.

Для того чтобы остановить волнения в городе, потребовалось вмешательство спецподразделения Fulger.

Уточняем, что Наталья Друца, мать девочки, из-за которой началась драка на Днестре 21 июня, утром 25 июня сообщила Sputnik Молдова, что подаст в прокуратуру жалобу. Женщина уточнила, что после скандала в Атаках ее семье постоянно поступают угрозы.

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