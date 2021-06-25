Мэр Кишинева рассказал, как будет проходить марафон вакцинации “Спутником V”

Очередь людей, которая образуется завтра на марафоне, будет идти от улицы Николае Йорга по улице Букурешть.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил подробности организации марафона вакцинации, который пройдет в субботу, 26 июня.

По словам градоначальника, очередь ко Дворцу республики будет идти от улицы Николае Йорга по улице Букурешть. Это будет сделано для того, чтобы люди могли ждать в тени под деревьями.

"Здесь будут необходимые условия: стулья, палатки и туалеты, будет предоставляться вода. Сегодня группа людей пришла составить списки. Не составляйте списки и не записывайтесь. Вакцинация будет проходить в порядке живой очереди", - сообщает мэр.

Завтра эта зона будет контролироваться правоохранительными органами. Марафон начнется в 07.00.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova