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Дворец республики

Мэр Кишинева рассказал, как будет проходить марафон вакцинации “Спутником V”

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (157)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210625/35253782/mer-kishineva-rasskazal-kak-budet-prokhodit-marafon-vaktsinatsii-sputnikom-v.html

Очередь людей, которая образуется завтра на марафоне, будет идти от улицы Николае Йорга по улице Букурешть.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил подробности организации марафона вакцинации, который пройдет в субботу, 26 июня.

По словам градоначальника, очередь ко Дворцу республики будет идти от улицы Николае Йорга по улице Букурешть. Это будет сделано для того, чтобы люди могли ждать в тени под деревьями.

"Здесь будут необходимые условия: стулья, палатки и туалеты, будет предоставляться вода. Сегодня группа людей пришла составить списки. Не составляйте списки и не записывайтесь. Вакцинация будет проходить в порядке живой очереди", - сообщает мэр. 

Завтра эта зона будет контролироваться правоохранительными органами. Марафон начнется в 07.00.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (157)

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Теги:
вакцинация, Кишинев

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