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Миротворческий пост города Бендеры на мосту через Днестр.

Акция унионистов в Бендерах: срыв заседания ОКК и обмен претензиями

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210625/35254852/aktsiya-unionistov-v-benderakh-sryv-zasedaniya-okk-i-obmen-pretenziyami.html

​​​​​​​Провокацию унионистов на границе с Приднестровьем планировали обсудить на экстренном заседании в ОКК, но оно не состоялось.

ТИРАСПОЛЬ, 25 июня. - Sputnik, Юлия Сорокопуд, Евгений Чебан. Ситуацию в Зоне безопасности планировали обсудить в пятницу на экстренном заседании ОКК. На повестке дня – провокации сторонников объединения Молдовы и Румынии.

Служба информации и безопасности
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Накануне сторонники "унири" были замечены в Варнице. Люди в желтых футболках с румынскими триколорами пытались попасть в Приднестровье без документов "для предвыборной агитации". Когда националистов через границу не пустили, они развернули палаточный лагерь и провели митинг.

Инцидент должны были рассмотреть на экстренном заседании, но представители Кишинева на встречу не приехали.

"Молдавская сторона выбрала за основу своей деятельности целенаправленный слом механизмов миротворческой операции", - сказал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Свою оценку ситуации дал сопредседатель ОКК от российской делегации:

"Мне кажется, что демарш со стороны молдавской делегации не очень уместен. Я не вижу в нем реальных, серьезных причин, за исключением, может быть, каких-то эмоциональных", - заявил Андрей Горобцов.

По версии молдавской стороны, представители Тирасполя потребовали рассмотреть данное нарушение в искаженном виде. 

"Делегация Республики Молдова настояла на том, чтобы военные наблюдатели прибыли на место, чтобы задокументировать текущую ситуацию и чтобы этот вопрос был обсужден вместе с другими вопросами, представляющими большой интерес, на очередном заседании в соответствии с регламентом деятельности Единой контрольной комиссии. Недовольные тем, что с их окончательными требованиями не согласились, тираспольские представители покинули переговорную", - говорится в сообщении Бюро по реинтеграции Молдовы.

Делегация Республики Молдова в Единой контрольной комиссии подтверждает свою позицию, основанную на необходимости поддерживать стабильность и общественный порядок в Зоне безопасности, устранять любую напряженность, обеспечивать свободное передвижение и обеспечивать другие основные права граждан.

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Теги:
Бендеры, Молдова, Приднестровье

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