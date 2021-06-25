00:30 26 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
LIVE:
Очередь на вакцинацию Спутник V

Видео: образовалась очередь из желающих вакцинироваться "Спутником V"

Общество
Получить короткую ссылку
82 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/05/34633808.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210625/35256219/-v-kishineve-uzhe-obrazovalas-ochered-iz-zhelayuschikh-vaktsinirovatsya-sputnikom-v.html

Желающие привиться российской вакциной "Спутник V" не стали дожидаться утра и решили как можно раньше прийти ко Дворцу Республики.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В столице несколько десятков людей уже заняли очередь на марафон вакцинации, который состоится в субботу. Желающие привиться российской вакциной "Спутник V" не стали дожидаться утра и решили как можно раньше прийти ко Дворцу Республики.

Старт марафона запланирован на 7.00 утра в субботу.

Ранее мэр Кишинева Ион Чебан подчеркивал: никакие списки составляться не будут, привиться можно по живой очереди. Соблюдение общественного порядка на мероприятии обеспечат сотрудники правоохранительных органов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Для безопасности участников марафона вакцинации от COVID установят палатки
Мэр Кишинева рассказал, как будет проходить марафон вакцинации “Спутником V”

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок Shibari pond французского фотографа Charlotte Bories, ставший финалистом в категории Environmental Portrait в конкурсе 2021 The International Portrait Photographer of the Year.
Фото: персона в объективе – названы победители конкурса портретной фотографии
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море
Видео: экокатастрофа: в Стамбуле пытаются избавиться от морских "соплей"
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться