Видео: образовалась очередь из желающих вакцинироваться "Спутником V"

Желающие привиться российской вакциной "Спутник V" не стали дожидаться утра и решили как можно раньше прийти ко Дворцу Республики.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В столице несколько десятков людей уже заняли очередь на марафон вакцинации, который состоится в субботу. Желающие привиться российской вакциной "Спутник V" не стали дожидаться утра и решили как можно раньше прийти ко Дворцу Республики.

Старт марафона запланирован на 7.00 утра в субботу.

Ранее мэр Кишинева Ион Чебан подчеркивал: никакие списки составляться не будут, привиться можно по живой очереди. Соблюдение общественного порядка на мероприятии обеспечат сотрудники правоохранительных органов.

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