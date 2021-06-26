08:12 26 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
LIVE:
Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе

В Кишиневе стартовал марафон вакцинации "Спутником V"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июне 2021 (161)
62 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/1a/35257818.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210626/35255598/v-kishineve-start-marafon-vaktsinatsii-sputnik-v.html

В столичном Дворце республики начался марафон по вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник V".

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V" начался в Кишиневе в субботу, 26 июня, в здании Дворца республики. Мероприятие продлится до 22.00.

Дворец республики
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мэр Кишинева рассказал, как будет проходить марафон вакцинации “Спутником V”

Ранее мэр столицы Ион Чебан заверил, что все условия для успешного проведения мероприятия созданы. Он также уточнил, что очередь на вакцинацию будет живая, а не по записи.

"Созданы все условия для хорошей организации мероприятия, как и на двух предыдущих марафонах. Очередь единая для всех, кто первый пришел – тот получил вакцину", - заявил Ион Чебан.

Мероприятие продлится до 22.00, однако, если будет необходимость, время увеличат. Соблюдение общественного порядка на марафоне обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. Учитывая установившуюся жаркую погоду (накануне синоптики даже объявили "желтый код"), все участники марафона будут обеспечены питьевой водой. Кроме того, в периметре у здания Дворца республики установлены специальные брезентовые палатки, чтобы люди могли укрыться в тени и получить медицинскую помощь, если это необходимо.

Очередь ко Дворцу республики по замыслу организаторов должна будет идти от улицы Николае Йорга по улице Букурешть. Это сделано для того, чтобы люди могли ждать в тени под деревьями.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июне 2021 (161)

По теме

Определена оптимальная схема вакцинации против COVID-19
Для безопасности участников марафона вакцинации от COVID установят палатки
Теги:
Ион Чебан, марафон, вакцинация, коронавирус

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок Shibari pond французского фотографа Charlotte Bories, ставший финалистом в категории Environmental Portrait в конкурсе 2021 The International Portrait Photographer of the Year.
Фото: персона в объективе – названы победители конкурса портретной фотографии
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море
Видео: экокатастрофа: в Стамбуле пытаются избавиться от морских "соплей"
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться