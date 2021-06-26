В Кишиневе стартовал марафон вакцинации "Спутником V"

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V" начался в Кишиневе в субботу, 26 июня, в здании Дворца республики. Мероприятие продлится до 22.00.

Ранее мэр столицы Ион Чебан заверил, что все условия для успешного проведения мероприятия созданы. Он также уточнил, что очередь на вакцинацию будет живая, а не по записи.

"Созданы все условия для хорошей организации мероприятия, как и на двух предыдущих марафонах. Очередь единая для всех, кто первый пришел – тот получил вакцину", - заявил Ион Чебан.

Мероприятие продлится до 22.00, однако, если будет необходимость, время увеличат. Соблюдение общественного порядка на марафоне обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. Учитывая установившуюся жаркую погоду (накануне синоптики даже объявили "желтый код"), все участники марафона будут обеспечены питьевой водой. Кроме того, в периметре у здания Дворца республики установлены специальные брезентовые палатки, чтобы люди могли укрыться в тени и получить медицинскую помощь, если это необходимо.

Очередь ко Дворцу республики по замыслу организаторов должна будет идти от улицы Николае Йорга по улице Букурешть. Это сделано для того, чтобы люди могли ждать в тени под деревьями.

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