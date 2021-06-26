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Погодные рекорды Молдовы 26 июня

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210626/35255908/Pogodnye-rekordy-Moldovy-26-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Самым холодным 26 июня на территории Молдовы выдалось более века назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

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© Sputnik / Антон Денисов
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По информации синоптиков, в 1908 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 26 июня зафиксировали в 2007-м. Тогда термометры показали +35,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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