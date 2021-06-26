Фото: знаменитые гости Кишинева. Часть первая

Политики, реформаторы и диктаторы, поэты-вольнодумцы и обожаемые миллионами актеры, рок-музыканты и художники – кто только не гулял по молдавской столице.

Кишинев всегда был городом провинциальным, но ничего оскорбительного в этом нет – во-первых, расположение на западе СССР делало его в советское время "почти заграницей", только в отличие от Таллина или Вильнюса – заграницей южной. Во-вторых, обилие еврейского населения превращало его в веселый и необычный город, как и Одессу. А в-третьих, провинциальные города иногда безопасней – общественные катаклизмы и переломные моменты истории в провинции ощущаются не так остро и болезненно, как в столицах. А в-четвертых, быть снобом — это некрасиво. В Кишинев любили ездить – не только обычные граждане, но и те, кто обладал неким звездным статусом – недорогое вино и коньяк, отличная еда, бешеная балканская музыка и доброжелательные люди нравятся всем. Вспомним сегодня некоторых гостей.

Начнем с периода досоветского – весной 1920 года Кишинев посетило королевское семейство Румынии. Программа была насыщенной. С ней можно ознакомиться в газете того времени.

Следующий знаменитый гость уже времен послевоенных - Семен Михайлович Буденный — советский полководец, один из первых маршалов Советского Союза и Трижды Герой Советского Союза. А также, обладатель редких усов, не хуже, чем у Сальвадора Дали. Про усы складывали анекдоты, да и сам образ маршала не был пугающим видимо именно из-за них. В Кишинев он приехал в 1949 году.

© Photo : Мой город Кишинёв Семен Буденный в Кишиневе, 1949

Алексей Косыгин, премьер СССР и политический долгожитель приезжал в Кишинев в 1971 году. Косыгин был реформатором советской экономики, при том, что политическая система параллельно не реформировалась – этим он больше напоминал китайского политика.

© Photo : Мой город Кишинёв Алексей Косыгин в Кишиневе, 1971

Девочка справа в наше время стала бы, как говорится, "мемом" – интересно узнать, как сложилась судьба этого эмоционального ребенка. А сам Косыгин был личностью сложной и неоднозначной. Кстати, именно он экстренно прибыл в МССР в конце сороковых, когда в республике разразился ужасающий голод. Косыгину удалось достаточно быстро решить проблему, которая возникла из-за преступной глупости и трусости некоторых его партийных коллег. Уже после его смерти поползли слухи, что он на самом деле не Косыгин, а невинно убиенный цесаревич Алексей, сын Николая Второго. Кто знает?

"Я купил журнал "Корея", там тоже хорошо,

Там товарищ Ким Ир Сен, там то же, что у нас.

Я уверен, что у них то же самое".

© Photo : Мой город Кишинёв Ким Ир Сен в Кишиневе -1972

Далеко не все знают, что "товарищ Ким Ир Сен", так потрясший Егора Летова, полвека назад разгуливал по Кишиневу. Правда говорят местные блюда и вино он не пробовал – набирающий мощь диктатор уже тогда обзавелся личным институтом, который занимался исключительно составлением диеты для вождя. Прожил Ким Ир Сен 82 года – немало, но многие живут дольше без личного Института питания.

© Photo : Мой город Кишинёв Ким Ир Сен в Кишиневе -1972

Чаушеску с супругой выходят из самолета в кишиневском аэропорту и приветствуют молдаван – 1975 год. Через 19 лет мир облетят кадры их расстрела.

© Photo : Мой город Кишинёв Николай и Елена Чаушеску, Кишинев, 1975

Но в 1975 Чаушеску был на пике своей карьеры, умудряясь проводить достаточно независимую политику как от Запада, так и от СССР.

© Photo : Мой город Кишинёв Николай и Елена Чаушеску, Кишинев, 1975

Тогда же, в 1975-м, Кишинев посетил Михаил Горбачев – будущее в некотором роде "альтер эго" Чаушеску. Он стал членом ЦК КПСС в 1971, и ко времени приезда был уже настоящей партийной "шишкой".

А вот Александр Городницкий – поэт, бард и ученый. Тут он в ресторане "Нептун" в Кишиневе в начале 80-х. Видно, что поэту у нас нравится. Ждем в гости и сейчас.

© Photo : Мой город Кишинёв Александр Городницкий в Кишиневе

И еще люди творческие – правда они не в самом Кишиневе, а в пригороде на тот момент – в Криково, у знаменитых подвалов. Группа "Машина времени" и тоже начало 80-х.

© Photo : Мой город Кишинёв Группа "Машина Времени" в Криково

Судя по настроению – после посещения. Возможно, именно так и рождаются настоящие хиты.

Продолжение следует…

В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com

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