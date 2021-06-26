Фото: небывалый ажиотаж вокруг "Спутника V": тысячи людей выстроились в очереди

В 07:00 во Дворце Республики в Кишиневе начался марафон иммунизации российской вакциной "Спутник V". Задолго до начала марафона образовались огромные очереди.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. С самого утра на организованном столичными властями марафоне вакцинации образовалась очередь в целый квартал. По данным организаторов марафона, в 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек. Многие из них пришли к месту проведения вакцинации еще ночью.

Как рассказал корреспонденту Sputnik Молдова замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ, на марафоне организована 31 линия вакцинации, задействовано около 250 работников, а суммарная пропускная способность составляет около тысячи человек в час. По его словам, большинство людей хотят вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", запасы которой в рамках марафона ограничены 3 000 доз.

© Sputnik / Mihai Caraus В 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек

"Для нас не было сюрпризом, что марафон будет востребован. В шесть утра здесь было порядка двух тысяч человек. Это очень обрадовало. Большинство собравшихся хотят вакцинироваться "Спутником". Это отрадно", — заявил Гылкэ.

По его словам, люди пытались составлять списки, хотя было объявлено заранее, что пропускная способность вакцинации будет очень высокая.

© Sputnik / Mihai Caraus Пропускная способность вакцинации высокая

"Столпотворение утром, оно создало неудобства, пришлось органам правопорядка принимать меры", — рассказывает Гылкэ.

© Sputnik / Mihai Caraus Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе

Пришедшим на прививки также доступны вакцины Astrozeneca, Sinovac и Sinopharm. Акцию проводит примэрия Кишинева в сотрудничестве с Минздравом республики. Марафон продлится до 22.00.

© Sputnik / Mihai Caraus Марафон вакцинации продлится до 22.00

"Спутник V" - одна из трех вакцин в мире, эффективность которых превышает 90%, отмечается на официальном сайте разработчиков препарата. Эффективность вакцины на уровне 91,6% рассчитана на основе данных по 19 866 добровольцам, получившим и первую, и вторую инъекцию вакцины "Спутник V"или плацебо – на заключительном контрольном этапе зафиксировано 78 подтвержденных случаев COVID-19.

По результатам анализа 3,8 миллиона вакцинированных россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%, - также отмечает источник.

Республика Молдова одобрила применение "Спутника V" в феврале нынешнего года, став на тот момент 38-й страной мира, в которой может проводиться вакцинация этим препаратом. Сейчас вакцина зарегистрирована более чем в 65 странах.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена в нашу страну 24 апреля. По данным МИД РФ, "российская сторона приняла принципиальное решение о поставке Молдове 182 тысяч доз "Спутника V", в том числе 62 тысяч доз для Приднестровья".

2000 доз вакцины были отправлены Патриархом Московским и всея Руси Кириллом для служителей церкви и прихожан Молдовы.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове началась 2 марта, процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками стали вакцинировать также граждан старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями, а также работников образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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