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Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе

Экс-президент Молдовы не смог вакцинироваться из-за большой очереди

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (163)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210626/35259585/Eks-prezident-Moldovy-ne-smog-vaktsinirovatsya-iz-za-bolshoy-ocheredi.html

В столице Молдовы во Дворце республики проводится марафон по вакцинации от COVID-19 всех желающих российским препаратом "Спутник V". К началу марафона у здания выстроилась очередь в две тысячи человек.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Пятый президент Молдовы Игорь Додон приехал к столичному Дворцу республики для того, чтобы вакцинироваться препаратом "Спутник V", но не смог этого сделать из-за большой очереди. Додон пообещал попробовать пройти вакцинацию позже.

"Решил вакцинироваться только после того, как мы обеспечим всем нашим согражданам доступ к препаратам", - отметил Игорь Додон в публикации на своей странице в соцсети.

С самого утра на организованном столичными властями марафоне вакцинации образовалась очередь в целый квартал. По данным организаторов марафона, в 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек. Многие из них пришли к месту проведения вакцинации еще ночью.

  • Марафон вакцинации Спутником V в Кишиневе
    Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Марафон вакцинации Спутником V в Кишиневе
    Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Марафон вакцинации Спутником V в Кишиневе
    Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Марафон вакцинации Спутником V в Кишиневе
    Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Марафон вакцинации Спутником V в Кишиневе
    Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе
    © Sputnik / Dmitrii Terehov
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© Sputnik / Mihai Caraus
Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе

Как рассказал корреспонденту Sputnik Молдова замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ, на марафоне организована 31 линия вакцинации, задействовано около 250 работников, а суммарная пропускная способность составляет около тысячи человек в час. По его словам, большинство людей хотят вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", запасы которой в рамках марафона ограничены 3 000 доз.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (163)

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Теги:
Кишинев, вакцинация, Игорь Додон, Спутник V

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