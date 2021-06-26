Экс-президент Молдовы не смог вакцинироваться из-за большой очереди

В столице Молдовы во Дворце республики проводится марафон по вакцинации от COVID-19 всех желающих российским препаратом "Спутник V". К началу марафона у здания выстроилась очередь в две тысячи человек.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Пятый президент Молдовы Игорь Додон приехал к столичному Дворцу республики для того, чтобы вакцинироваться препаратом "Спутник V", но не смог этого сделать из-за большой очереди. Додон пообещал попробовать пройти вакцинацию позже.

"Решил вакцинироваться только после того, как мы обеспечим всем нашим согражданам доступ к препаратам", - отметил Игорь Додон в публикации на своей странице в соцсети.

С самого утра на организованном столичными властями марафоне вакцинации образовалась очередь в целый квартал. По данным организаторов марафона, в 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек. Многие из них пришли к месту проведения вакцинации еще ночью.

Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе © Sputnik / Dmitrii Terehov 1 / 5 © Sputnik / Mihai Caraus Марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе

Как рассказал корреспонденту Sputnik Молдова замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылкэ, на марафоне организована 31 линия вакцинации, задействовано около 250 работников, а суммарная пропускная способность составляет около тысячи человек в час. По его словам, большинство людей хотят вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", запасы которой в рамках марафона ограничены 3 000 доз.

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