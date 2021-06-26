Фото: "Будьте лучше нас": выпускники из Гагаузии попрощались со школой

Чуть более 470 выпускников из АТО Гагаузия на прощание со школой прошли по красной ковровой дорожке.

КОМРАТ, 26 июн - Sputnik, Максим Топал. Выпускные наряды в цвета флага Гагаузии, белые кроссовки и традиционные красные ленточки – сотни юных жителей автономии накануне вечером попрощались со школой.

Анастасия Димова закончила теоретический лицей села Чок-Майдан. Девушка признается, что хочет продолжить обучение в Молдове.

"Пока что результаты экзаменов неизвестны, но планы на будущее у меня уже есть. Хочу остаться в Молдове, скорее всего в Кишиневе поступлю в Медицинский университет, факультет стоматологии. В этой жизни я хочу приносить пользу людям, стать хорошим врачом и лечить людей", - говорит Анастасия Димова.

Николай Грицко окончил молдавско-турецкий лицей села Конгаз и хорошо зная турецкий, намерен поступить в один из вузов Турции.

"Хочу поступить на специальность "Бизнес и управление, маркетинг". Мне всегда нравилось анализировать, подсчитывать, выбирать более выгодный вариант, совершать сделки. В будущем я вижу себя успешным предпринимателем, но четкого плана нет, потому что я понимаю, что в этом мире все очень быстро меняется и завтра мой план может быть неактуальным. Но одно я точно знаю – я вернусь обратно в Молдову, буду строить свой бизнес здесь", - говорит Николай Грицко.

Но есть и те, кто все же хочет уехать за рубеж.

"Планирую поступать в Технический университет Кишинева на специальность "Экономическая инженерия", то есть это маркетинг и логистические направления. Эта профессия из сферы экономики и она всегда будет актуальна. Через 10 лет я вижу себя в Европе, потому что там больше возможностей реализоваться", - отметил Александр Кель из Чадыр-Лунгского молдавско-турецкого лицея "Оризонт".

На площади в Комрате собрались будущие врачи и учителя, артисты и инженеры. "Вне зависимости от того, где и кем вы будете работать, вы будете создавать лучший мир - более добрый, справедливый и светлый", - сказала со сцены башкан Ирина Влах.

"Я очень прошу вас: не ставьте себе цель исправлять наши ошибки. Прошу вас: просто будьте лучше нас. И делайте все лучше нас", - отметила глава автономии.

Пандемия коронавируса и "удаленка" сделали учеников школ и лицеев страны "особым поколением", подчеркнула начальник Главного управления образования Гагаузии Наталья Кристева.

"Но несмотря на сложности, вместе с учителями вы сделали то, что и должны были – эффективно осваивали новые технологии, были одной командой и показали хорошие результаты", - говорит Кристева.

На региональном балу лучшие выпускники автономии были отмечены подарками. После "клятвы выпускника" молодежь станцевала "хору дружбы", а завершился праздник около полуночи праздничным концертом звезд гагаузской эстрады, а также дискотекой на открытом воздухе.

Всего в региональном Бале выпускников приняли участие 472 старшеклассника из 26 учебных заведений Гагаузии.

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