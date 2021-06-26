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Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе

Митрополия Молдовы передала одну тысячу доз “Спутник V” для марафона вакцинации

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (167)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210626/35262580/Mitropoliya-Moldovy-peredala-odnu-tysyachu-doz-Sputnik-V-dlya-marafona-vaktsinatsii.html

Генеральный примар муниципия Кишинев заверил граждан, что все люди, которые стоят в очереди на вакцинацию у Дворца республики, получат прививку.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Митрополия Молдовы пожертвовала тысячу доз вакцины “Спутник V” для столичного марафона вакцинации. Об этом в соцсетях написал мэр Кишиева Ион Чебан.

"Все люди, которые сейчас стоят в очереди, будут вакцинированы. Изначально на Марафон было выделено 3000 доз вакцины "Спутник". Поскольку запрос очень высокий, я обратился в Митрополию Молдовы, и они готовы предложить нам еще тысячу доз, которые были подарены Московским Патриархатом", - написал Чебан.

Таким образом, на субботнем марафоне, организованном примэрией и Минздравом, будет введено 4000 тысяч доз "Спутника V".

Марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V" начался в Кишиневе в субботу, 26 июня, в здании Дворца республики. Мероприятие продлится до 22.00. С самого утра на организованном столичными властями марафоне вакцинации образовалась очередь в целый квартал. По данным организаторов марафона, в 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек. Многие из них пришли к месту проведения вакцинации еще ночью.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (167)

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Теги:
вакцина, марафон, митрополия

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