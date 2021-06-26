Побочных эффектов на марафоне вакцинации "Спутником V" не выявлено

Большая часть желающих получить прививку "Спутник V" на марафоне вакцинации в Кишиневе уже прошла процедуру. Стало известно, когда можно будет привиться вторым компонентом вакцины.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Большая часть желающих привиться "Спутником V" на марафоне вакцинации в Кишиневе уже прошла процедуру. К часу дня вакцинировали 3540 человек. Организаторы кишиневского марафона вакцинации подвели предварительные итоги акции во Дворце республики. По их данным, большая часть из участников марафона выбрали российский препарат "Спутник V", при этом ни одного случая побочных реакций на препарат не выявлено.

Марафон вакцинации в Кишиневе: все желающие могут привиться "Спутником V">>>

По словам замглавы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Бориса Гылкэ, впервые на марафоне присутствует модератор. Большая часть пришедших вакцинироваться - это люди старшего возраста, а самая востребованная вакцина - это "Спутник V".

"Для сегодняшней вакцинации было выделено 3000 доз. Мы обсуждали с коллегами, как удовлетворить спрос на вакцину. С помощью генпримара мы обратились к Митрополии. Очень хорошо, что много людей, в том числе пожилого возраста, пришли вакцинироваться" — заявил Гылкэ.

По его словам, марафон продолжит работу до 22.00, до последней дозы вакцины в рамках доступного лимита, а через три недели будет организована вакцинация второй дозой "Спутника V".

"На протяжении марафона не было зафиксировано побочных реакций", — сообщили организаторы марафона.

По словам директора Больницы святой троицы, чей персонал работает на марафоне, Валентина Круду, к 13.00 медики вакцинировали 3540 человек.

Отметим, Митрополия Молдовы пожертвовала тысячу доз вакцины "Спутник V" для столичного марафона вакцинации.

Таким образом, сегодня на марафоне, организованном примэрией и Минздравом, будет введено 4000 тысяч доз "Спутника V".

Марафон вакцинации российским препаратом "Спутник V" начался в Кишиневе в субботу, 26 июня, в здании Дворца республики. Мероприятие продлится до 22.00. С самого утра на организованном столичными властями марафоне вакцинации образовалась очередь в целый квартал. По данным организаторов марафона, в 6.00 у Дворца республики заняли очередь около двух тысяч человек. Многие из них пришли к месту проведения вакцинации еще ночью.

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