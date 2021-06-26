"Спутник V" закончился: четыре тысячи кишиневцев вакцинировались за полдня

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил об абсолютном рекорде, зафиксированном на кишиневском марафоне вакцинации: четыре тысячи человек привились за семь часов.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. За 7 часов марафона вакцинации в Кишиневе привились в субботу от коронавируса более 4000 человек. Об этом в соцсетях сообщил мэр Кишинева Ион Чебан. По его словам, все четыре тысячи доз российской вакцины "Спутник V", выделенных для марафона, закончились к 14.00.

"Всего за 7 часов вакцинированы более 4000 человек. Это рекордное количество людей, которые получили прививку за один день. Самым большим спросом пользовалась вакцина "Спутник", — написал мэр в соцсети.

По словам Чебана, марафон вакцинации был организован для прозрачности процесса распределения вакцины и во избежание кривотолков.

"Для введения второй дозы также будет организовано аналогичное мероприятие. Сегодня двери открыты до 22.00 для тех, кто захочет сделать другие вакцины. Запас "Спутника" в 4000 доз исчерпан", — добавил мэр.

Ион Чебан поблагодарил за организацию марафона секретаря Министерства здравоохранения Дениса Чернелю, директора больницы "Святая Троица" Олега Круду, временно исполняющего обязанности руководителя Департамента здравоохранения Кишинева Бориса Гылкэ, министра внутренних дел Павла Войку, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Иона Бурдюмова и волонтеров Муниципального молодежного центра.

Отдельную благодарность мэр выразил Молдавской митрополии, предоставившей дополнительную тысячу доз вакцины "Спутник V" для марафона.

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