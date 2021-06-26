Полиция разыскивает молодого человека из Кантемира, пропавшего пять дней назад

Десятки сотрудников полиции вместе с родственниками пропавшего, а также местные жители ищут молодого человека.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Молодой человек из Кантемира, пропавший пять дней назад, 21 июня, до сих пор разыскивается полицией и волонтерами.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой помочь в поисках.

Десятки сотрудников полиции вместе с родственниками пропавшего, а также местные жители ищут молодого человека.

"23 июня полицию Кантемира уведомили родственники мальчика, которые сообщили, что 21 июня он уехал из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся", - сообщают правоохранительные органы.

Проверяются заброшенные постройки, водоемы, проводится работа с кругом знакомых.

Приметы: рост 175-180, волосы и глаза темные.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении молодого человека, просят срочно звонить в службу 112 или по номеру 027322980.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova