Память увековечена: в селе Корнешты восстановили два монумента солдатам ВОВ

Имена более 100 уроженцев села Корнешты, погибших в боях Великой Отечественной войны, увековечены благодаря обновлению и ремонту двух памятников.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. В селе Корнешты Унгенского района восстановили два памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной: мемориальный комплекс со стеной памяти и скульптурой скорбящей матери памятник воину-освободителю.

Работы прошли при поддержке посольства РФ в Молдове и Славянской правозащитной организации "Вече". На открытии присутствовали врио министра обороны Виктор Гайчук и экс-президент Игорь Додон. Прибыл советник посольства России в Молдове Андрей Горбунцов, он зачитал заявление чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова.

"В этом году мы вспоминаем скорбную дату нашей общей истории. 80 лет назад, 22 июня 1941-го началась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов обычных людей. Территория МССР была одной из первых, подвергшихся вторжению нацистских захватчиков и переживших тяжелый период оккупации", - говорится в заявлении.

© Sputnik / Anatolii Kiriak В Корнештах открыли два памятника воинам, погибшим в ВОВ

Как отмечено в послании Васнецова, "благодаря совместным усилиям всего советского народа, ковавшего Победу на фронте и в тылу, удалось победить очень сильного и коварного врага".

"За освобождение молдавской земли множество советских воинов отдали свои жизни. Все собрались, чтобы почтить память наших общих героев, принесших мир и свободу не только своей стране, но и всему миру. Наш священный долг - помнить подвиг победителей. Посольство РФ выражает готовность оказать содействие в этом благороднейшем деле – сохранении и восстановлении монументов погибших на молдавской земле советских воинов", - уточняется в послании Васнецова.

© Sputnik / Anatolii Kiriak Андрей Горбунцов.

Свою благодарность посольству России в Молдове и организации "Вече" выразил председатель Унгенского района Геннадий Митрюк.

"На фронт ушли около 400 тысяч молдавских соотечественников. Из них более 70 тысяч наших земляков навсегда остались лежать на полях сражений. С фронта не вернулись более 100 уроженцев села Корнешты, в том числе и мои близкие родственники", - рассказал Митрюк.

Он подчеркнул, что было принято решение воздвигнуть в селе стену памяти с именами 103 воинов, уроженцев села Корнешты, также отреставрировать скульптуру "Скорбящая мать".

По словам Митрюка, при существенной помощи посольства РФ и организации "Вече" на территории всего Унгенского района продолжается работа по восстановлению и других воинских памятников и захоронений: к 78-й годовщине освобождения Молдовы от фашистской оккупации будет обновлен еще один памятник в селе Тишкуены.

"Нет ничего важнее мира. Нужно помнить войну и передавать эту память потомкам, чтобы это все не повторилось. Хочу сказать, что в республике всегда будут чтить память героев и праздновать Девятое мая", - добавил экс-президент Молдовы Игорь Додон.

© Sputnik / Anatolii Kiriak На открытии присутствовали врио министра обороны Виктор Гайчук и экс-президент Игорь Додон

Председатель "Вече" Николай Гуцул рассказал подробнее о процессе восстановления этих мемориальных комплексов в селе Корнешты. По словам Гуцула, был запланировал ремонт трех объектов: скульптура "Скорбящей матери", памятник воинам-освободителям, а также известный танк на постаменте в этом населенном пункте. Было выделено порядка 400 тысяч леев от посольства России и местных властей.

"Танк отреставрировать не успели, одной недели нам не хватило из-за проливных дождей. Однако закончим работы и там, сделаем дорожку и ступени, чтобы люди могли подходить. Потому что эти памятники, в том числе и танк, это символы мира", - пояснил Гуцул.

© Sputnik / Anatolii Kiriak В Корнештах открыли два памятника воинам, погибшим в ВОВ

Унгенский район в период ВОВ

22 июня 1941 года МССР, как одна из западных республик Советского Союза, была подвергнута вероломному нападению фашистской Германии. В первые дни войны на территории приграничного Унгенского района шли тяжелые кровопролитные бои с фашистскими захватчиками. От рук гитлеровских карателей пали сотни советских воинов. А при защите села Корнешты погибло 11 бойцов и командиров разных национальностей населенного пункта. Позднее в боях за освобождение Унген погибло более 3 тысяч советских воинов.

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