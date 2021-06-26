Память увековечена: в селе Корнешты восстановили два монумента солдатам ВОВ

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. В селе Корнешты Унгенского района восстановили два памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной: мемориальный комплекс со стеной памяти и скульптурой скорбящей матери памятник воину-освободителю.
Работы прошли при поддержке посольства РФ в Молдове и Славянской правозащитной организации "Вече". На открытии присутствовали врио министра обороны Виктор Гайчук и экс-президент Игорь Додон. Прибыл советник посольства России в Молдове Андрей Горбунцов, он зачитал заявление чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова.
"В этом году мы вспоминаем скорбную дату нашей общей истории. 80 лет назад, 22 июня 1941-го началась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов обычных людей. Территория МССР была одной из первых, подвергшихся вторжению нацистских захватчиков и переживших тяжелый период оккупации", - говорится в заявлении.
Как отмечено в послании Васнецова, "благодаря совместным усилиям всего советского народа, ковавшего Победу на фронте и в тылу, удалось победить очень сильного и коварного врага".
"За освобождение молдавской земли множество советских воинов отдали свои жизни. Все собрались, чтобы почтить память наших общих героев, принесших мир и свободу не только своей стране, но и всему миру. Наш священный долг - помнить подвиг победителей. Посольство РФ выражает готовность оказать содействие в этом благороднейшем деле – сохранении и восстановлении монументов погибших на молдавской земле советских воинов", - уточняется в послании Васнецова.
Свою благодарность посольству России в Молдове и организации "Вече" выразил председатель Унгенского района Геннадий Митрюк.
Он подчеркнул, что было принято решение воздвигнуть в селе стену памяти с именами 103 воинов, уроженцев села Корнешты, также отреставрировать скульптуру "Скорбящая мать".
По словам Митрюка, при существенной помощи посольства РФ и организации "Вече" на территории всего Унгенского района продолжается работа по восстановлению и других воинских памятников и захоронений: к 78-й годовщине освобождения Молдовы от фашистской оккупации будет обновлен еще один памятник в селе Тишкуены.
"Нет ничего важнее мира. Нужно помнить войну и передавать эту память потомкам, чтобы это все не повторилось. Хочу сказать, что в республике всегда будут чтить память героев и праздновать Девятое мая", - добавил экс-президент Молдовы Игорь Додон.
Председатель "Вече" Николай Гуцул рассказал подробнее о процессе восстановления этих мемориальных комплексов в селе Корнешты. По словам Гуцула, был запланировал ремонт трех объектов: скульптура "Скорбящей матери", памятник воинам-освободителям, а также известный танк на постаменте в этом населенном пункте. Было выделено порядка 400 тысяч леев от посольства России и местных властей.
"Танк отреставрировать не успели, одной недели нам не хватило из-за проливных дождей. Однако закончим работы и там, сделаем дорожку и ступени, чтобы люди могли подходить. Потому что эти памятники, в том числе и танк, это символы мира", - пояснил Гуцул.
Унгенский район в период ВОВ
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