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Ion Balan

Фермер: сельхозтовары в этом году подорожают

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210627/35268689/Fermer-selkhoztovary-v-etom-godu-podorozhayut.html

На какие агропродовольственные товары могут вырасти цены на и насколько значительным может быть этот рост, агентству Sputnik рассказал сельхозпроизводитель.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В интервью Sputnik Молдова фермер Ион Балан отметил, что в нынешнем году можно ожидать повышения цен на продукцию сельского хозяйства. В основу подорожания лягут несколько причин.

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"Производство может быть дороже, чем в предыдущие годы, потому что расходы на сельское хозяйство, включая топливо, минеральные удобрения, пестициды и другие необходимые продукты, также стали дороже. Рыночные цены на все материалы выросли. Мы не устанавливаем их, эти цены диктует рынок", - отметил фермер.

Однако Ион ​​Балан утверждает, что рост будет небольшим, и цены существенно не будут отличаться от прошлогодних.

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Теги:
сельхозпродукция, цены, фермер

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