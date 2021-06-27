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Молдавская ССР. Молдавский народный танец Молдовеняску исполняет ансамбль учащихся ПТУ города Кишинева.

Гречаная поздравила граждан Молдовы с Днем национального костюма

© Sputnik / Александр Невежин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210627/35269977/Grechanaya-pozdravila-grazhdan-s-Dnem-natsionalnogo-kostyuma.html

Национальный костюм, наряду с обычаями и традициями, является частью нашей истории. Порой по внешнему виду можно рассказать о профессии, социальном статусе и регионе, откуда человек.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Для сохранения, преемственности и популяризации традиционного костюма в 2015 году парламент учредил Национальный день народного костюма, который мы отмечаем ежегодно в последнее воскресенье июня, говорится в поздравительном сообщении спикера законодательного форума Молдовы Зинаиды Гречаной.

Мария Кристя
© Photo : Facebook / Casa Cristea
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"Это прекрасная традиция - отдавать дань уважения народному костюму и возродить привычку носить национальную одежду. Я ценю современную тенденцию носить национальную рубашку "ие", тканый пояс и другие изделия, сделанные с большим мастерством народными умельцами. Эти тщательно скроенные, вышитые изделия - настоящие народные украшения", - отметила спикер.

По случаю Национального дня народного костюма Гречаная поздравила всех жителей нашей страны и призвала их продвигать и сохранять традиции народа Молдовы.

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Теги:
Гречаная, Праздник, вышивка

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