Видео: Кишиневский зоопарк: обитателей стало больше, посетителей - тоже

Благодаря новым питомцам и ремонту Кишиневский зоопарк ежедневно посещают приблизительно от 8000 до 12 000 человек.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. В Кишиневском зоопарке стало больше видов животных, ежедневно зоосад посещают тысячи человек. Всеобщее внимание посетителей приковано к тигрятам, которые уже подросли и чувствуют себя хорошо - об этом в воскресенье на своей странице в соцсети сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

В целом количество животных в зоопарке увеличилось - у одних питомцев родились малыши, другие животные были завезены из зоопарков Украины и Российской Федерации.

"Кишиневский зоопарк сильно изменился за последний год. Главная лестница и пандус у входа впервые за последние 40 лет были отремонтированы. Также было увеличено количество вольеров и обустроено новое помещение для недавно приобретенных животных - им создали хорошие условия проживания. Помимо этого, была в целом улучшена инфраструктура зоопарка", - говорится в сообщении мэра в соцсетях.

В настоящее время снесены самые старые клетки, в которых раньше жили медведи, и обустраиваются новые для различных животных.

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