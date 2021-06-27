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Бакалавр

Результаты БАК 2021: где выпускники могут увидеть свои оценки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Выпускники могут увидеть свои оценки БАК на специальном сайте. Там опубликованы результаты для тех, кто получил степень бакалавра в 2021 году.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik, Алина Мунтяну. Министерство образования, культуры и исследований опубликовало результаты экзамена на степень бакалавра в 2021 году. Каждый выпускник может увидеть свои проверенные работы, перейдя по ссылке.

Апелляции можно подавать в течение 48 часов - 27-28 июня.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото: выпускников лицеев на БАК везли в сопровождении полиции

Окончательные результаты после рассмотрения обращений будут объявлены 4 июля.

В экзаменах на степень бакалавра в 2020/2021 учебном году участвовало 16 тысяч 773 кандидата.

Из 16 тысяч 773 кандидатов выпускники теоретических лицеев 11 094,  колледжей / центров повышения квалификации - 5 тысяч 121, университета - 203, другие - 355.

Напоминаем, что в этом году во время экзаменов на степень бакалавра один из учащихся почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. К сожалению, после двух дней пребывания в коме юноша скончался. До настоящего времени официальная причина смерти не озвучена.

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Теги:
Молдова, бакалавр

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