Заехал в аптеку: авария с BMW в Дурлештах

Воскресное утро выдалось неожиданным для сотрудников одной из аптек в пригороде Кишинева: в здание на полном ходу врезался автомобиль BMW.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Инцидент произошел утром 27 июня на улице Димо в пригороде Кишинева Дурлешты. Как сообщили агентству Sputnik Молдова в полиции, водитель автомобиля, 28-летний мужчина, передвигался на высокой скорости и в какой-то момент не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в аптеку.

На место аварии вызвали скорую, которая оказала водителю первую помощь. Полиция расследует обстоятельства аварии.

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