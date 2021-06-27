16:52 27 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Полиция

Заехал в аптеку: авария с BMW в Дурлештах

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (264)
69 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/1c/31471603.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210627/35275383/Zaekhal-v-apteku-avariya-s-BMW-v-Durleshtakh-.html

Воскресное утро выдалось неожиданным для сотрудников одной из аптек в пригороде Кишинева: в здание на полном ходу врезался автомобиль BMW.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Инцидент произошел утром 27 июня на улице Димо в пригороде Кишинева Дурлешты. Как сообщили агентству Sputnik Молдова в полиции, водитель автомобиля, 28-летний мужчина, передвигался на высокой скорости и в какой-то момент не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в аптеку.

На место аварии вызвали скорую, которая оказала водителю первую помощь. Полиция расследует обстоятельства аварии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

 

Тема:
События Кишинева (264)

По теме

Три гражданина Молдовы погибли в страшном ДТП в Румынии
Серьезное ДТП в Яловенском районе: погиб маленький ребенок
Теги:
Кишинев, Дурлешты, аптека, BMW, ДТП, авария

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Лето в Кишиневе
Фото: знойное, городское, твое - лето в Кишиневе
I scream for ice cakes! Moscow Zoo animals escape heat by eating
Видео: жареное московское солнце - обитатели зоопарка спасаются ледяным тортом
Чемпионат Европы по футболу - 2021 1/8
Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться