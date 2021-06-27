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Экзамены на степень бакалавра

Результаты БАК 2021: сколько выпускников сдали экзамены

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
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Министерство образования, культуры и исследований представило итоги сессии на степень бакалавра: известно, скольким школьникам удалось сдать экзамены.

КИШИНЕВ, 27 июня - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований сообщает, что успешно сдали экзамены на степень бакалавра в этом году 72,33% выпускников. То есть все тесты прошли 11 727 кандидатов. В министерстве заявляют, что несмотря на год пандемии, тяжелый для студентов и учителей, темпы успеваемости выросли на 4,4% по сравнению с 2019 годом.

Однако в течение ближайших нескольких дней можно будет подавать апелляции на результаты, и после повторной оценки процент успеваемости может увеличиться.

Бакалавр
© Sputnik / Miroslav Rotari
Результаты БАК 2021: где выпускники могут увидеть свои оценки

Министерство образования заявляет, что из общего числа кандидатов, допущенных к сессии на степень бакалавра в этом году, 10 914 были из средних школ, 4601 - из колледжей и центров переподготовки, 187 кандидатов - из университетов, 342 кандидата были зачислены из-за границы, а 169 не сдали БАК во время предыдущих сессий.

Уровень успеваемости среди выпускников лицеев составляет 87,52%, что на 0,11 процентных пункта выше, чем на экзаменах в 2019 году. То есть 9552 из 10914 сдали национальный экзамен на степень бакалавра.

Хуже результаты для претендентов из колледжей. Только 1972 из 4601 кандидата справились с экзаменационной сессией. То есть показатель успешной сдачи составил всего 42,86%.

Сдали на 10

В этом году 16 кандидатов сдали экзамены на степень бакалавра на 10 баллов. Они получили максимальные оценки по всем тестам. Напомним, что в 2019 году таких было всего 11.

Количество выпускников со средней оценкой выше или равной 8 составляет 3026 по сравнению с 2371 в 2019 году, а 725 кандидатов имеют средний балл выше или равный 9 по сравнению с 535 в 2019 году.

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Теги:
школа, экзамены, бакалавр

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