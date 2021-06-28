Где в Кишиневе находятся мобильные пункты вакцинации

По маршрутам в молдавской столице курсируют передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. В кишиневской примэрии сообщили, где 28 июня два мобильных пункта вакцинации — троллейбус и автобус — работают с 10.00 до 18.00:

троллейбус находится в секторе Чеканы, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32 (перед магазином Kaufland);

автобус отправится в коммуну Трешены и расположится на улице Штефан чел Маре, 1 (перед ТЦ Zurzulea).

У горожан есть возможность сделать прививку в двух передвижных пунктах до конца июня. Мобильные пункты легко узнать по надписям на внешнем корпусе троллейбуса и автобуса.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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