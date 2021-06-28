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Учения стран НАТО и государств — партнеров Sea Breeze 2020 в Черном море

Молдавские миротворцы примут участие в учениях Sea Breeze на Украине

© Photo : Ministry of Defense of Ukraine
Общество
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Sputnik Молдова
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Однако в военно-морских маневрах в водах Черного моря военнослужащие Национальной армии Молдовы участвовать не будут.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Рота 22-го миротворческого батальона Молдовы примет участие в учениях Sea Breeze - 2021, которые стартуют в понедельник, 28 июня, и продлятся до 10 июля.

Корабли стран НАТО в Черном море
© Photo : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
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"От Республики Молдова в этих учениях принимают участие только военнослужащие миротворческого батальона, которые будут дислоцированы в районе Херсона и займутся отработкой своих специфических, профильных задач. В военно-морских маневрах на Черном море наши миротворцы участвовать не будут. 

Хочу в очередной раз подчеркнуть, что Молдова - нейтральная страна. Однако нейтральный статус государства не означает изоляции. Поэтому подразделения Национальной армии регулярно участвуют в различных учениях, проводящихся в нашем регионе", - заявил в интервью Sputnik Молдова временно исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук.

В многонациональных учениях Sea Breeze - 2021 планируется задействовать около трех тысяч личного состава, 30 кораблей, 30 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд. Учения пройдут в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины.

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Теги:
Национальная армия, военные учения, Украина, Молдова

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