Примэрия Кишинева подготовит план защиты населения от жары

В примэрии обратили внимание на надвигающуюся жару: в Кишиневе установят палатки для отдыха, измерения давления и пункты раздачи воды.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Главное управление соцпомощи и здравоохранения вместе с руководством претур в Кишинева на этой неделе подготовит план защиты населения муниципалитета от жары.

Такое задание дал примар столицы Ион Чебан в ходе еженедельного заседания муниципальных служб.

Он попросил ответственные управления администрации подготовить план действий на период жаркой погоды, чтобы защитить граждан от перегрева в городе.

"Синоптики прогнозируют жаркую погоду, прошу представить план мероприятий по защите жителей. Следует установить палатки, в которых будет проходить раздача воды и измерение артериального давления, особенно в местах массового скопления людей", - попросил примар.

В то же время Чебан потребовал, чтобы все меры по предотвращению аномальной жары согласовывались с кишиневским подразделением Генинспектората чрезвычайных ситуаций МВД, которое, в свою очередь, инициирует меры по защите населения в жаркую погоду.

По прогнозам метеослужбы, в понедельник в Молдове ожидается до +30 градусов жары.

По данным синоптиков, жаркая погода сохранится и 29-30 июня, осадков не прогнозируется. Воздух прогреется до +29-30 градусов.

Далее станет еще жарче, 1 июля будет до +33 градусов, снова обещают грозы. 2,3 и 4 июля также сохранится жаркая погода, ожидается до +30 градусов и кратковременные дожди с грозами.

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