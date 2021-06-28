Не только на марафонах: Чебан призывает граждан продолжать вакцинацию

Примар Кишинева подвел итоги очередного марафона вакцинации, который побил рекорды по привитым людям за несколько часов. Также Чебан призвал продолжить граждан вакцинироваться в доступных точках иммунизации.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. За один день марафона вакцинации были привиты 4362 человека: из них четыре тысячи получили прививку "Спутник V" и 362 - сыворотки AstraZeneca и Sinopharm. Такие данные привел примар Кишинева Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб.

Как отметил градоначальник, для марафона, организованного примэрией и Минздравом, предоставили три тысячи доз российской вакцины, затем Молдавская митрополия предложила еще одну тысячу из-за большого количества желающих.

"Те, кому еще не удалось пройти вакцинацию, могут сделать это в Кишиневе и в его пригородах в 70 открытых пунктах вакцинации.

Также доступны мобильные бригады, которые могут выезжать для вакцинации в дома пожилых и людей с ограниченными возможностями", - добавил Чебан.

Он пояснил, что мобильные пункты вакцинации (троллейбус и автобус) по-прежнему работают, они будут курсировать в течение июля во всех секторах столицы и пригородах муниципалитета.

"Учитывая, что нам угрожает новая волна COVID-19 с измененными и более агрессивными штаммами, врачи говорят, что единственное решение, чтобы оставаться защищенными и здоровыми, - это немедленно вакцинироваться", - подчеркнул примар.

В заключение он отметил, что для комфорта и безопасности людей марафоны вакцинации будут продолжены, потому что они дают хорошие результаты и только за один день можно сделать прививки большому количеству людей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova