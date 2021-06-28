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Марафон вакцинации Спутником V в Кишиневе

Не только на марафонах: Чебан призывает граждан продолжать вакцинацию

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (181)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210628/35280109/ceban-prizyvaet-grazhdan-prodolzhat-vaktsinatsiyu.html

Примар Кишинева подвел итоги очередного марафона вакцинации, который побил рекорды по привитым людям за несколько часов. Также Чебан призвал продолжить граждан вакцинироваться в доступных точках иммунизации.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. За один день марафона вакцинации были привиты 4362 человека: из них четыре тысячи получили прививку "Спутник V" и 362 - сыворотки AstraZeneca и Sinopharm. Такие данные привел примар Кишинева Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб. 

Мобильный пункт вакцинации
© Sputnik / Osmatesco
Где в Кишиневе находятся мобильные пункты вакцинации

Как отметил градоначальник, для марафона, организованного примэрией и Минздравом, предоставили три тысячи доз российской вакцины, затем Молдавская митрополия предложила еще одну тысячу из-за большого количества желающих. 

"Те, кому еще не удалось пройти вакцинацию, могут сделать это в Кишиневе и в его пригородах в 70 открытых пунктах вакцинации.
Также доступны мобильные бригады, которые могут выезжать для вакцинации в дома пожилых и людей с ограниченными возможностями", - добавил Чебан. 

Он пояснил, что мобильные пункты вакцинации (троллейбус и автобус) по-прежнему работают, они будут курсировать в течение июля во всех секторах столицы и пригородах муниципалитета.

"Учитывая, что нам угрожает новая волна COVID-19 с измененными и более агрессивными штаммами, врачи говорят, что единственное решение, чтобы оставаться защищенными и здоровыми, - это немедленно вакцинироваться", - подчеркнул примар. 

В заключение он отметил, что для комфорта и безопасности людей марафоны вакцинации будут продолжены, потому что они дают хорошие результаты и только за один день можно сделать прививки большому количеству людей.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (181)

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Теги:
вакцинация, Ион Чебан, Кишинев

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