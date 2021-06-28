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Посольство России передало медицинскую помощь Совету Старейшин Гагаузии

Посольство России передало медицинскую помощь Совету старейшин Гагаузии

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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https://ru.sputnik.md/society/20210628/35280364/posolstvo-rossii-peredalo-meditsinskuyu-pomosch-sovetu-stareyshin-gagauzii.html

Партия гуманитарной помощи из Российской Федерации уже прибыла в Комрат. Организация транспортировки груза в Гагаузию была осуществлена при помощи посольства России в Молдове.

КОМРАТ, 28 июн - Sputnik, Максим Топал. Гуманитарную помощь в виде медицинских изделий индивидуального пользования передало посольство России Совету старейшин Гагаузии. Речь идет о слуховых аппаратах, тонометрах, тростях, инвалидных колясках и других предметах, необходимых людям старшего возраста.

Посольство России передало медицинскую помощь Совету Старейшин Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Посольство России передало медицинскую помощь Совету Старейшин Гагаузии

Церемония передачи груза прошла в столице автономии с участием третьего секретаря посольства России в Молдове Алексея Белянина. Гуманитарная помощь была доставлена при финансовой поддержке правительства Москвы.

Председатель Совета старейшин Василий Арнаут подчеркнул, что такие акции в Гагаузии уже стали традиционными.

Посольство России передало медицинскую помощь Совету Старейшин Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Посольство России передало медицинскую помощь Совету Старейшин Гагаузии

"У нас сложились очень хорошие отношения с правительством Москвы. Мы получили новую партию медицинского оборудования. По решению президиума Совета старейшин мы распределяем эти изделия по всем населенным пунктам автономии", - сказал Арнаут.

Стоимость гуманитарной помощи оценивается в четверть миллиона леев.

"От лица Российской Федерации я имею большую честь передать Совету старейшин Гагаузии предметы медицинского значения", - сказал третий секретарь посольства Алексей Белянин.

Организация транспортировки груза в Гагаузию была осуществлена при помощи посольства России в Молдове.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (181)

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Теги:
Россия, посольство, Гагаузия, Комрат

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