Партия гуманитарной помощи из Российской Федерации уже прибыла в Комрат. Организация транспортировки груза в Гагаузию была осуществлена при помощи посольства России в Молдове.

КОМРАТ, 28 июн - Sputnik, Максим Топал. Гуманитарную помощь в виде медицинских изделий индивидуального пользования передало посольство России Совету старейшин Гагаузии. Речь идет о слуховых аппаратах, тонометрах, тростях, инвалидных колясках и других предметах, необходимых людям старшего возраста.

© Sputnik / Maxim Topal Посольство России передало медицинскую помощь Совету Старейшин Гагаузии

Церемония передачи груза прошла в столице автономии с участием третьего секретаря посольства России в Молдове Алексея Белянина. Гуманитарная помощь была доставлена при финансовой поддержке правительства Москвы.

Председатель Совета старейшин Василий Арнаут подчеркнул, что такие акции в Гагаузии уже стали традиционными.

© Sputnik / Maxim Topal Посольство России передало медицинскую помощь Совету Старейшин Гагаузии

"У нас сложились очень хорошие отношения с правительством Москвы. Мы получили новую партию медицинского оборудования. По решению президиума Совета старейшин мы распределяем эти изделия по всем населенным пунктам автономии", - сказал Арнаут.

Стоимость гуманитарной помощи оценивается в четверть миллиона леев.

"От лица Российской Федерации я имею большую честь передать Совету старейшин Гагаузии предметы медицинского значения", - сказал третий секретарь посольства Алексей Белянин.

Организация транспортировки груза в Гагаузию была осуществлена при помощи посольства России в Молдове.

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