Привитые в Румынии вскоре смогут получить сертификат о вакцинации

Сертификат о вакцинации, проведенной в Румынии, можно будет получить начиная с 1 июля посредством специального сайта.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. В Румынии можно будет скачать со специального сайта сертификат о вакцинации, проведенной в стране. Получение документа станет доступным с 1 июля, когда в странах Евросоюза наступит переходный период перед введением "зеленых паспортов". Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов представитель Минздрава Румынии Андрей Бачу.

По его словам, сертификат можно будет получить и в бумажном виде: это возможно будет сделать через семейных врачей или обратившись в кол-центр, который планируют организовать для решения всех вопросов по сертификатам.

"Мы находимся на правильном пути, чтобы использовать этот европейский цифровой сертификат для COVID-19 или туристический сертификат, как мы его называем. 1 июля, через несколько дней, сертификат и сайт заработает в Румынии, за последние месяцы проделана большая работа, чтобы завершить всю эту процедуру", - отметил Бачу.

Он уверен, что наличие этого европейского цифрового сертификата \облегчит путешествия по странам Евросоюза.

"Документ может подтверждать несколько вещей: что вы перенесли болезнь и у вас есть иммунитет, что вы вакцинированы или же наличие отрицательного теста на вирус. Все сводится к QR-коду на сертификате, который можно отсканировать и упростить пересечение границы", - пояснил чиновник.

Сертификат можно будет скачать с 1 июля на платформе, разработанной румынским Минздравом.

По последним данным Министерства здравоохранения, в Молдове обе дозы вакцины анти-COVID получили более 260 тысяч граждан. Часть из них привились за рубежом, в том числе и в Румынии.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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