Фото: в Кишинев доставили новые автобусы - куда их распределят

Муниципалитет закупил порядка 60 автобусов, семь из них уже доставлены в молдавскую столицу. Ожидается, что новые транспорт будет курсировать в пригороде.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. В Кишинев доставили семь автобусов, купленных муниципалитетом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

Он уточнил, что всего было куплено 58 единиц транспорта, остальные прибудут к осени.

"Все они будут распределены в пригороды. Из 58 единиц 18 автобусов MAN и Volvo, 40 автобусов VDL", - пояснил градоначальник.

По словам Чебана, он пообщался с примарами пригородов и с ответственными лицами, чтобы они подготовили список всего необходимых- это станции ожидания, ремонт дорог, количество транспортных единиц.

По мнению примара, общественный транспорт в пригородах - очевидная проблема: транспорта или нет вообще, или он старый и изношенный.

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