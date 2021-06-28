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Новые автобусы, купленные примэрией Кишинева

Фото: в Кишинев доставили новые автобусы - куда их распределят

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
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Муниципалитет закупил порядка 60 автобусов, семь из них уже доставлены в молдавскую столицу. Ожидается, что новые транспорт будет курсировать в пригороде.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. В Кишинев доставили семь автобусов, купленных муниципалитетом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан. 

Evolutia troleibuselor
© Sputnik / Mihai Caraus
Кишиневский троллейбус: взгляд из прошлого
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Он уточнил, что всего было куплено 58 единиц транспорта, остальные прибудут к осени.

"Все они будут распределены в пригороды. Из 58 единиц 18 автобусов MAN и Volvo, 40 автобусов VDL", - пояснил градоначальник. 

По словам Чебана, он пообщался с примарами пригородов и с ответственными лицами, чтобы они подготовили список всего необходимых- это станции ожидания, ремонт дорог, количество транспортных единиц.

По мнению примара, общественный транспорт в пригородах - очевидная проблема: транспорта или нет вообще, или он старый и изношенный.

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Теги:
Ион Чебан, Кишинев, общественный транспорт, автобус

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