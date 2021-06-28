Нарушения ПДД в Молдове: сколько пьяных за рулем и превышений скорости

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. За минувшие выходные патрульная полиция выявила 2100 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.
По данным ведомства, 1100 водителей остановили за превышение скоростного режима. Несколько десятков из них сели за руль пьяными.
"39 водителей были за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель оказался с концентрацией алкоголя 1,56 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе. Более того, у него был несовершеннолетний ребенок в качестве пассажира на переднем сиденье", – говорится в сообщении полиции.
Из-за несоблюдения правил дорожного движения на территории страны за этот период произошло 21 серьезное дорожно-транспортное происшествие, в которых 27 человек получили различные травмы.
Генинспекторат полиции отмечает, что внимание и соблюдение правил являются основными принципами безопасного движения на дорогах.
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